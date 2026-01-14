કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે નડિયાદમાં શ્રી સંતરામ સમાધિ સ્થાનના દર્શન કર્યા, સંતો-મહંતો સાથે કર્યો સત્સંગ
ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે નડિયાદ સ્થિત શ્રી સંતરામ મંદિર ખાતે દર્શન કરી રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા, સુરક્ષા તથા સર્વાંગી કલ્યાણ માટે ભાવભરી પ્રાર્થના કરી.
Published : January 14, 2026 at 7:33 AM IST
ખેડા, નડીયાદ: કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે મંગળવારે નડિયાદની મુલાકાત લીધી હતી અને શ્રી સંતરામ સમાધિ સ્થાનના દર્શન કર્યા હતા.આણંદની ચારૂસેટ યુનિવર્સિટીના દીક્ષાંત સમારોહ બાદ કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન સંતરામ મંદિરમાં દર્શનાર્થે નડીયાદ પહોંચ્યા હતા. ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે નડિયાદ સ્થિત શ્રી સંતરામ સમાધિ સ્થાન, શ્રી સંતરામ મંદિર ખાતે દર્શન કરી રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા, સુરક્ષા તથા સર્વાંગી કલ્યાણ માટે ભાવભરી પ્રાર્થના કરી હતી.
આ અવસરે ગૃહ પ્રધાને બ્રહ્મલીન અવધૂત શ્રી સંતરામ મહારાજની સમાધિ તથા દિવ્ય અખંડ જ્યોતના દર્શન કરી આધ્યાત્મિક શાંતિ અને દિવ્ય ચેતનાનો અનુભવ કર્યો હતો. તેમણે મંદિર પરિસરમાં પ્રદક્ષિણા કરી વિવિધ આધ્યાત્મિક સ્થાનો પર વંદન કર્યા હતા. આ પ્રસંગે ગૃહપ્રધાને મંદિર પરિસરમાં ઉપસ્થિત દર્શનાર્થીઓનું જય મહારાજ કરી અભિવાદન કર્યું હતું.
દર્શનોપરાંત ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે શ્રી સંતરામ સમાધિ સ્થાન,શ્રી સંતરામ મંદિરના મહંત રામદાસજી મહારાજ સાથે વિશેષ બેઠક કરી સત્સંગ કર્યો હતો.આ દરમિયાન આધ્યાત્મિક મૂલ્યો,સમાજસેવા,માનવ કલ્યાણ અને રાષ્ટ્રહિત અંગે પ્રેરણાદાયક વિચારવિમર્શ થયો હતો.
આ તકે, શ્રી સંતરામ સમાધિ સ્થાન, શ્રી સંતરામ મંદિરના વિવિધ શાખાઓના સંતો દ્વારા ગૃહ મંત્રીશ્રીનું પરંપરાગત અને ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. મહંત ગણેશદાસજી મહારાજ,નિર્ગુણદાસજી મહારાજ, સત્યદાસજી મહારાજ,મુરારીદાસજી સહિતના સંતો આ આધ્યાત્મિક ક્ષણના સાક્ષી બન્યા હતા. આ ઉપરાંત આ પ્રસંગે જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી રમણભાઈ સોંલકી, મહેસુલ અને પંચાયત વિભાગના રાજ્ય મંત્રી સંજયસિંહ મહિડા, સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણ,નડિયાદના ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈ, મહેમદાવાદ ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણ, માતર ધારાસભ્ય કલ્પેશભાઈ પરમાર,કપડવંજ ધારાસભ્ય રાજેશ ઝાલા, ઠાસરા ધારાસભ્ય યોગેન્દ્રસિંહ પરમાર,જિલ્લા કલેક્ટર અમિત પ્રકાશ યાદવ, મહાનગરપાલિકા કમિશનર જી.એચ.સોલંકી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી જયંત કિશોર, પોલીસ અધિક્ષક વિજય પટેલ, ભાજપ પ્રમુખ નયનાબેન પટેલ, અજય બ્રહ્મભટ્ટ સહિત જિલ્લાના પદાધિકારીઓ, અગ્રણીઓ અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.