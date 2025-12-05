ગુજરાતના પ્રવાસે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન કરશે
આજે 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.
Published : December 5, 2025 at 9:41 AM IST
અમદાવાદ : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આજે 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. જેમાં તેઓની સાથે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર હશે. આ કાર્યક્રમોમાં અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ પણ સામેલ છે.
અમિત શાહનો ગુજરાત પ્રવાસ : આજે 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. જેમાં પ્રથમ તેઓ સવારે 10:30 કલાકે અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્વદેશી જાગરણ મંચ દ્વારા આયોજિત 'સ્વદેશોત્સવ'ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપશે. જે બાદ તેઓ ગાંધીનગર જવા રવાના થશે.
'અર્થ સમિટ 2025'નો સમાપન સમારોહ : ગાંધીનગરમાં મહાત્મા ગાંધી કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી વર્ષ 2025 ની ઉજવણીના ભાગરૂપે નાબાર્ડ દ્વારા આયોજિત 'અર્થ સમિટ 2025'ના સમાપન સમારોહમાં બપોરે 12:00 કલાકે અમિત શાહ ઉપસ્થિતિ આપશે. જે બાદ બપોરે 2:30 કલાકે ગાંધીનગરના સર્કિટ હાઉસ ખાતે ગાંધીનગર લોકસભામાં તળાવોના ઈન્ટરલિંકિંગ પ્રોજેક્ટ બાબતે મુખ્ય સચિવ અને સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરશે.
ગાંધીનગરમાં યોગ સ્ટુડિયોનું ઉદ્ઘાટન
જે બાદ બપોરે 3:30 કલાકે અને સાંજે 4:00 કલાકે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગાંધીનગરના સેક્ટર 22 અને 27 માં ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવનિર્મિત બગીચા અને યોગ સ્ટુડિયોનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત સાંજે 4:15 કલાકે ખ-6 સર્કલ, રોડ નંબર 6 ખાતે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિર્મિત રેલવે ઓવરબ્રિજ અને તેની નીચે બનેલા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષનું ઉદ્ઘાટન કરશે.
આદરજ મોટી ગામે વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ
સાબરમતી ગેસ લિમિટેડ દ્વારા આદરજ મોટી, સોનીપુર અને જલુંદ ગામ ખાતે નવી PNG ગેસ લાઈન શરુ કરવામાં આવી છે. જેનું ઉદ્ઘાટન અમિત શાહ સાંજે 4:30 કલાકે કરશે. આ ઉપરાંત અમિત શાહ આદરજ મોટી ગામ ખાતે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નિર્મિત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તથા સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળ નવીનીકૃત પ્રાથમિક શાળા અને કન્યા પ્રાથમિક શાળાનું ઉદઘાટન પણ કરશે.
અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન : ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાંજે 5:30 કલાકે અમદાવાદના નારણપુરામાં સ્થિત વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં આયોજિત સાંસદ ખેલ મહોત્સવના સમાપન સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહેશે. આ ઉપરાંત સાંજે 6:30 કલાકે અમદાવાદના સિંધુ ભવન રોડ ખાતે આયોજિત અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું ઉદઘાટન પણ અમિત શાહ કરશે.
