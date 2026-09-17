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કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વડનગરથી વારાણસી બાઈક યાત્રાનો કરાવ્યો પ્રારંભ, શર્મિષ્ઠા તળાવ પર કરી મહાઆરતી

PM નરેન્દ્ર મોદીના 76મા જન્મ દિવસ અને જનસેવાના 25 વર્ષ પૂરા થવાના અવસરે ભાજપ દ્વારા સેવા સંકલ્પ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે આરતી ઉતારતા કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી
શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે આરતી ઉતારતા કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી (Youtube/CMO Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 11:46 AM IST

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Updated : September 17, 2026 at 11:57 AM IST

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મહેસાણા: મહેસાણા: PM નરેન્દ્ર મોદીના 76મા જન્મ દિવસ અને જનસેવાના 25 વર્ષ પૂરા થવાના અવસરે ભાજપ દ્વારા સેવા સંકલ્પ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત PM મોદીના જન્મસ્થળ વડનગરમાં આજે ખાસ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેને લઈને કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ ખડગે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિતના નેતાઓ વડનગર પહોંચ્યા હતા અને જ્યાં તેમણે શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે મહાઆરતી કરી હતી અને PM મોદીના દુર્ઘાયુ અને સ્વસ્થ જીવનની પ્રાર્થના કરી હતી.

વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, કેન્દ્રીય મંત્રી અનુપ્રિયા પટેલ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ વડનગરથી વારાણસી સુધીની બાઇક રેલીને લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આ બાઇક સવારો સાત રાજ્યોમાંથી પસાર થશે અને અનેક ગામોની મુલાકાત લઈને વડાપ્રધાનની 25 વર્ષની સેવાના સંદેશનો પ્રસાર કરશે.

વડનગરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 76મા જન્મદિવસ નિમિત્તે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, "વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસ પર તેમના પૈતૃક ગામએટલે કે તેમના જન્મસ્થળની મુલાકાત લેવી એ મારું સૌભાગ્ય છે... આજે હું હાટકેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં વડાપ્રધાનના દીર્ઘાયુ અને સ્વસ્થ જીવન માટે પ્રાર્થના કરું છું. અહીંથી ટૂંક સમયમાં એક યાત્રા શરૂ થવા જઈ રહી છે. 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન'ના ભાગરૂપે, આ ​​યાત્રા વડનગરથી વારાણસી સુધીની સફર ખેડશે... કુલ 600 બાઈકર્સ, જેમાં 300 અહીંથી અને અન્ય 300 આજે વારાણસીથી શરૂઆત કરશે. સાત રાજ્યોમાંથી પસાર થશે અને અનેક ગામોમાં જઈને વડાપ્રધાનની 25 વર્ષની સેવાના સંદેશનો પ્રસાર કરશે... દેશને આઝાદી મળી ત્યારથી, અન્ય કોઈ રાજકારણીએ રાજ્યના નેતા અને રાષ્ટ્રીય નેતા તરીકે સતત 25 વર્ષ સુધી સેવા કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો નથી..."

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે, "વર્ષ 2047 સુધીમાં 'વિકસિત ભારત'ના આપણા સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે આપણને એવા અસંખ્ય યુવાનોની જરૂર છે જેઓ આગામી ત્રણ પેઢીઓ સુધી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા માર્ગ પર ચાલીને 'ભારત પ્રથમ'ના મંત્રને સફળતાપૂર્વક આગળ ધપાવે... વડાપ્રધાન મોદીએ 25 વર્ષથી અવિરતપણે અને એક પણ દિવસની રજા લીધા વિના રાષ્ટ્રસેવામાં પોતાને સમર્પિત કર્યા છે... એવો એક પણ દિવસ નથી ગયો જ્યારે તેમણે 16 થી 18 કલાક સતત કામ ન કર્યું હોય..."

તેમણે કહ્યું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જ આ સમયગાળા દરમિયાન 25 કરોડ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર લાવવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે... વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ 80 કરોડ લોકોને આવાસ, વીજળી, નળ દ્વારા પાણીનું જોડાણ, દર મહિને મફત અનાજ, 5 લાખ રૂપિયા સુધીની તબીબી સહાય, શૌચાલય અને ગેસ સિલિન્ડર સફળતાપૂર્વક પૂરા પાડ્યા છે."

અમિત શાહે કહ્યું, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નીતિને લગતી અસ્પષ્ટતા દૂર કરી; તેમણે સુશાસનની સ્થાપના અને સ્વચ્છ વહીવટ સુનિશ્ચિત કરીને અનિયમિતતાઓ, કૌભાંડો અને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દાઓનો સામનો કર્યો. પ્રથમ વખત, લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી સંબોધન કરતી વખતે કોઈ વડાપ્રધાને પોતાને 'પ્રધાન સેવક' તરીકે ઓળખાવ્યા અને આમ કરીને બંધારણની સાચી ભાવનાને જાળવી રાખી..."

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસના અવસરે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ કહ્યું, "આજે ખૂબ જ આનંદનો અવસર છે કારણ કે મને વડનગરની આ પવિત્ર અને પ્રેરણાદાયી ભૂમિની મુલાકાત લેવાની તક મળી છે. હું આ પવિત્ર ભૂમિને નમન કરું છું અને આ ધરતીના પુત્રને મારી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું..."

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Last Updated : September 17, 2026 at 11:57 AM IST

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