કેન્દ્રીય બજેટ 2026: 'વિકસિત ભારત 2047' બનાવવામાં આ બજેટ ઉપયોગી: વિનોદ અગ્રવાલ
CIIના પૂર્વ ચેરમેન વિનોદ અગ્રવાલે બજેટ વિશે શું કહ્યું, ચાલો જાણીએ વિગતે...
Published : February 1, 2026 at 4:08 PM IST
અમદાવાદ : નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં 2026-27નું સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યુંં. CIIના પૂર્વ ચેરમેન વિનોદ અગ્રવાલે બજેટ વિશે શું કહ્યું, ચાલો જાણીએ વિગતે...
આ બજેટ વિશે વિનોદ અગ્રવાલએ જણાવ્યું હતું કે, નિર્મલા સીતારમણે પરંપરાગત કાંજીવરમ સિલ્ક સાડી પહેરીને બજેટ રજૂ કર્યું છે. જેનાથી લાગતું હતું કે, તમિલનાડુને ખાસ્સો ફાયદો મળશે, પરંતુ સીતારમણે આ બજેટ સમગ્ર દેશને ફાયદો પહોંચાડવા માટે આપ્યું છે. જે દેશને જરૂર છે, એ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. 2047 સુધી વિકસિત ભારત બનાવવાનું છે, તેના માટે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જરુરીયાત હશે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ એક મોટું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
"આ બજેટમાં સામાન્ય માણસ, મહિલાઓ, યુવાનોને કંઈકને કંઈક આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત પાસે બહુ મોટી કોસ્ટ લાઈન છે. આ મરીન સેક્ટરમાં પણ બહુ મોટો ફાયદો થશે, લોજિસ્ટિક કોસ્ટ ઘટાડવામાં આવી છે. ગ્રીન કન્ટેનર કોરિડોર બનાવવાની વાત કરવામાં આવી છે. મારીન સેક્ટરને આ બજેટથી ડાયરેક્ટ બેનિફિટ મળશે. ટેક્સટાઇલ હબ માટે ઘણા બધા પ્રોવિઝન આપવામાં આવ્યા છે." - વિનોદ અગ્રવાલ, પૂર્વ ચેરમેન Cii
સ્પોર્ટ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ ડેવલોપ કરવામાં આવશે, જેનો સીધો ફાયદો ગુજરાતને મળશે, કારણકે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અમદાવાદમાં યોજાવાની છે. એ તૈયારી કરવા માટે જે પણ જરૂર હશે, એ કેન્દ્ર સરકાર ગુજરાતને આપશે. દરેક સેક્ટરમાં ફાયદો તે આપવામાં આવ્યું છે, જેથી રોજગારી વધશે અને લોકોને વધારે રોજીરોટી મળશે.
વિનોદ અગ્રવાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ બજેટની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડવામાં આવી છે. જુદી જુદી દવાઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડવામાં આવી છે, કેન્સરની દવાઓ સસ્તી થશે. બજેટથી ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે. કાજુ, બદામ, કોકોનેટનો ઉદ્યોગ વધારવામાં આવશે. કારણ કે, ગુજરાતી શોખથી કાજુકતરી ખાય છે. દિવાળીમાં એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરે છે. આ બધા સુકા મેવાને વધારે વેગ આપવામાં આવશે. લોકોને આના દ્વારા રોજીરોટી મળશે અને ખેડૂત વધારે સક્ષમ બનશે.
