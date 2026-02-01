ETV Bharat / state

કૃષિથી આરોગ્ય અને શિક્ષણ સુધી: Budget 2026માં ક્યા સેક્ટરને શું મળ્યું? અર્થશાસ્ત્રી જયનારાયણ વ્યાસ પાસેથી સમજો

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે દેશનું બજેટ રજૂ કર્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 7:59 PM IST

અમદાવાદ: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે દેશનું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. અર્થશાસ્ત્રી જયનારાયણ વ્યાસે બજેટને લઇને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. આ બજેટથી ક્યા સેક્ટરને ફાયદો થશે અને ક્યા સેક્ટરમાં નુકસાન જશે તેને લઇને જયનારાયણ વ્યાસે ETV Bharat સાથે વાતચીતમાં તમામ વાતો Expalin કરી છે.

આ બજેટે નવો ઇતિહાસ રચ્યો

જયનારાયણ વ્યાસે કહ્યું કે, આ બજેટે નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. નિર્મલા સીતારમણે 9મી વખત બજેટ રજૂ કર્યું તે ઇતિહાસ નથી. ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત રવિવારે બજેટ રજૂ થયું. સામાન્ય રીતે બજેટ સોમવારે રજૂ થઇ શક્યું હોત પણ આ સરકારને નવું ગતકડું કાઢવાની આદત છે એટલે રવિવારે બજેટ રજૂ કર્યું.

ફુગાવાને વટીને વિકાસકાર્યો માટે નાણા ફાળવી શકાય તેવું બજેટ નથી. 12%માંથી બધા રાજ્યોને નાણા આપવાના છે. રાજ્યોના વિકાસ માટે ફાળવણી કરવામાં કેન્દ્ર સરકાર ઊણી ઉતરે ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો શેર બજાર કોઇ પણ દેશના આર્થિક વિકાસનું બેરોમીટર છે. અર્થવ્યવસ્થાને તે ઓળખે છે અને તે પ્રમાણે પ્રતિક્રિયા આપે છે. આ બજેટને શેર બજારે નકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો તેનું કારણ છે સિક્યુરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ.

ભારતમાં શિક્ષણનું સ્તર કથળી રહ્યું છે અને બજેટમાં સામાન્ય વધારાથી શું વળશે?-જયનારાયણ વ્યાસ

જયનારાયણ વ્યાસે શિક્ષણને લઇને કહ્યું કે, આપણે આજે જ્ઞાનના યુગમાં જીવીએ છીએ અને ભારતની શિક્ષણ વ્યવસ્થા કથળતી જાય છે. ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલયે જે સર્વે કર્યો છે તેમાં ત્રીજા ધોરણ સુધીના અભ્યાસમાં ગુજરાત છેલ્લા ક્રમે છે. છઠ્ઠા ધોરણ સુધીના શિક્ષણમાં ગુજરાત છેલ્લેથી બીજા નંબર પર છે. નવમા ધોરણ સુધીના શિક્ષણમાં ગુજરાત છેલ્લા નંબરે છે. આ ગુજરાતની સ્થિતિ છે. દુનિયાની ટોચની 200 યૂનિવર્સિટીમાં ભારતની એક પણ યૂનિવર્સિટી નથી. પહેલા મુંબઇની યૂનિવર્સિટીનું નામ હતું પણ આજે તે પણ 200ની બહાર છે. ભારતમાં શિક્ષણનું સ્તર કથળી રહ્યું છે તેની સામે કેન્દ્ર સરકારે 2.5 ટકાથી 2.6 ટકા જેટલી બજેટની જોગવાઇ કરી છે તેનાથી શું વળવાનું છે.

બજેટમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે પણ નિરાશા

અર્થશાસ્ત્રી જયનારાયણ વ્યાસે આરોગ્ય ક્ષેત્રની વાત કરતા જણાવ્યું કે, આરોગ્ય ક્ષેત્રે 5થી 7 ટકા જોગવાઇ હોવી જોઇએ તેના બદલે 2 ટકાની જોગવાઇ છે, જેનાથી આરોગ્યની આંતરમાળખાકીય સવલતો હોસ્પિટલ, આરોગ્યલક્ષી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર યોજનાઓ છે તેને વેગ મળે અને તે ઇન્ફ્લેશન ખાઇ જશે. નિરાશા સાંપડે છે.

વિશ્વ વેપારમાં ભારતનો ફાળો 1.8 ટકા

જયનારાયણ વ્યાસે જણાવ્યું કે, અમેરિકાએ ટેરિફ નાખ્યો તેની વાત કરી, યુરોપિયન યુનિયન સાથે મધર ઓફ ડીલ્સ કહીને ફુલાઇએ છીએ તો આ ડીલ 2027ના માર્ચ સુધી આવશે. યુરોપિયન યુનિયનના સભ્ય દેશોએ તેને મંજૂર કરવો પડશે. આપણી કેબિનેટે મંજૂર કરવો પડશે. સવા વર્ષ પછીના લાભ ઉપર આપણે કૂદકા મારીએ છીએ અને તાજેતરમાં જે ઘટનાઓ બની રહી છે. ટ્રમ્પ બીજા 25% ઇરાન સાથે વેપાર કરવાનો ટેરિફ નાખવાની વાત કરે છે. કુલ વિશ્વ વેપારમાં ભારતનો ફાળો માત્ર 1.8 ટકા છે.

વીરામજી યોજનાનો ખર્ચ રાજ્ય સરકારને માથે

શહેરી વિકાસની વાત કરતા જયનારાયણ વ્યાસે કહ્યું કે, શહેરી વિકાસને વેગ આપતી જોગવાઇઓ કેન્દ્ર સરકાર કરે તે યોગ્ય છે. વીરામજી યોજનામાં 40 ટકા ફાળો રાજ્ય સરકારના માથે નાખ્યો છે. વધુમાં જયનારાયણ વ્યાસે કહ્યું કે, જ્યારે ઉત્સવ થતા હોય ત્યારે આપણને આનંદ થાય. કોઇએ કવિતા લખી છે....

વીજળીના થાંભલા રંગાઇ જાય છે,

રસ્તા પરના ખાડા પણ પુરાઇ જાય છે,

પડે ચરણ જ્યા જ્યા આપણા

સાફસફાઇ સૌની થઇ જાય છે.

જ્યારે તમારા હાથ સંકળામણમાં છે. 2047ની વાત કરીને ચોકલેટ પકડાવવા માંગો છો. આજે હાથમાં શું છે હાથમાં કઇ નથી?

નિર્મલા સીતારમણ તક ચુકી ગયા- જયનારાયણ વ્યાસ

જયનારાયણ વ્યાસે બજેટ 2025-26ને લઇને કહ્યું કે, નિર્મલા સીતારમણ તક ચુકી ગયા છે. સરકાર પાછી આવશે તો તેમાંથી કેટલું અમલમાં આવશે જે આજની જરૂરિયાત છે. તમે વિશ્વ વેપારમાં ક્યાય નથી. આંતરમાળખાકીય સુવિધામાં કઇ નથી. કૃષિ લક્ષી યોજનાઓ થઇ શકે તેમ છે ત્યારે નિર્મલા સીતારમણ એમ કહીને ખેડૂતોની હાંસી ઉડાવે છે કે હાઇટેક ખેતી કરશે. મીનીમમ સપોર્ટ પ્રાઇઝ (MSP)ની વાત કરોને, કાયદા પાછા લઇ લીધા પછી શું થયું. ખેડૂતની ખેતી કઇ રીતે પોષણક્ષમ બને, ખેડૂત ખેતીથી દૂર જઇ રહ્યો છે જેને કારણે દેશની અન્નસ્વાવલંબન ફૂડ સિક્યુરિટી નંદવાશે. શું આપણે પીએલ 480ના જમાનામાં પાછા જવું છે. નિર્મલા સીતારમણ પાસે આ બધી તકો હતી.

