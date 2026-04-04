ન્યાયતંત્રમાં AI યુગ: ગુજરાત હાઇકોર્ટની નવી પોલિસી અંતર્ગત AIનો ઉપયોગ કરાશે, નિર્ણય નહીં લે
AI દ્વારા તૈયાર કરાયેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેની માનવીય સમીક્ષા કરવી જરૂરી બનાવવામાં આવી છે.
Published : April 4, 2026 at 10:26 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ન્યાયિક વ્યવસ્થામાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) ના ઉપયોગ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નીતિ જાહેર કરવામાં આવી છે. ટેક્નોલોજીના વધતા પ્રભાવ વચ્ચે કોર્ટએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે AI માત્ર સહાયક સાધન રહેશે, ન્યાયાધીશના વિકલ્પ તરીકે નહીં.
આ નીતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કોર્ટની કામગીરીને વધુ ઝડપી અને કાર્યક્ષમ બનાવવાનો છે. કેસોનું વિતરણ, આંકડાકીય અહેવાલો તૈયાર કરવું, પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું, ચુકાદાઓ શોધવા, કાયદાકીય વિશ્લેષણ અને દસ્તાવેજોના ભાષાંતર જેવા કામોમાં હવે AI નો ઉપયોગ થઈ શકશે.
AIના ઉપયોગની કડક મર્યાદાઓ
જો કે, કોર્ટે સ્પષ્ટ રીતે કેટલીક કડક મર્યાદાઓ પણ મૂકી છે. જામીન, સજા અથવા અંતિમ ચુકાદા જેવા મહત્વપૂર્ણ ન્યાયિક નિર્ણયો લેવા માટે AI નો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત રહેશે. પુરાવાની વિશ્વસનીયતા તપાસવા અથવા સાક્ષીઓની જુબાનીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પણ AI નો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. ગોપનીયતા બાબતે પણ ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી છે. પક્ષકારો અથવા સાક્ષીઓની વ્યક્તિગત માહિતી, સરનામાં કે પેન્ડિંગ કેસની વિગતો જાહેર AI પ્લેટફોર્મ પર મૂકવા પર પ્રતિબંધ છે. AI દ્વારા મળેલા કાયદાકીય સંદર્ભોનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેને સત્તાવાર સ્ત્રોતથી ચકાસવું ફરજિયાત રહેશે.
આ નીતિ મુજબ, દરેક ન્યાયાધીશ અને કોર્ટ અધિકારી પોતાના નિર્ણય માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર રહેશે. AI ની કોઈપણ ભૂલને બચાવ તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. AI દ્વારા તૈયાર કરાયેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેની માનવીય સમીક્ષા કરવી જરૂરી બનાવવામાં આવી છે.
જો આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન થશે, તો તેને ગેરવર્તણૂક માનવામાં આવશે અને શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવશે. AI નો ઉપયોગ Digital Personal Data Protection Act, 2023 અને અન્ય IT કાયદાઓ અનુસાર જ કરવો પડશે. આ સાથે, ન્યાયિક અધિકારીઓને AI અંગે તાલીમ આપવાનું પણ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે, જેથી તેઓ ટેક્નોલોજીના ફાયદા અને મર્યાદાઓને સારી રીતે સમજી શકે. AI હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મદદરૂપ બની રહ્યું છે, પરંતુ ન્યાય આપવાનો અધિકાર અને અંતિમ નિર્ણય ન્યાયાધીશના હાથમાં જ રહેશે.
