જૂનાગઢ જિલ્લામાં SIR અંતર્ગત ડીજીટલાઈઝેશનની કામગીરી 88.06 ટકા પૂર્ણ, કેશોદ-માંગરોળમાં 100 ટકા કામ પૂર્ણ
SIR અંતર્ગત મતદાર યાદી ડિજિટલ કરવાનું કામ છઠ્ઠી ડિસેમ્બર સુધીમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં 88.6 ટકા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.
Published : December 7, 2025 at 10:40 AM IST|
Updated : December 7, 2025 at 10:51 AM IST
જુનાગઢ: ચોથી નવેમ્બરથી ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા કાર્યક્રમ SIR અંતર્ગત મતદાર યાદી ડિજિટલ કરવાનું કામ છઠ્ઠી ડિસેમ્બર સુધીમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં 88.6 ટકા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં કેશોદ અને માંગરોળ વિધાનસભામાં કામગીરી 100 ટકા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.
આજના દિવસે કુલ 1,49,619 જેટલા મતદારો અનકલેક્ટેબલ યાદી નીચે રાખવામાં આવ્યા છે, હજુ પણ 5580 જેટલા મતદારોએ તેમનું ફોર્મ ભરીને BLOને પરત કર્યું નથી, આવા મતદારો તુરંત પોતાનું ભરેલું ફોર્મ BLOને પરત કરે તેવી વિનંતી જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ કરી છે.
જૂનાગઢમાં BLOને અંતર્ગત 88% કરતાં વધુ કામગીરી પૂર્ણ
ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચોથી નવેમ્બરથી સમગ્ર ગુજરાતમાં SIR અંતર્ગત કાર્યક્રમોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોઈ પણ મતનો અધિકાર ધરાવતો સાચો મતદાર મતદાર યાદીમાંથી દૂર ન થાય અને ખોટી રીતે મતદારી યાદીમાં સામેલ થયેલા ખોટા મતદારો મતદાર યાદીમાં ન રહે તે માટે સંશોધિત કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો હતો. જે અંતર્ગત ચોથી નવેમ્બરથી લઈને આજ સુધી જુનાગઢ જિલ્લામાં ડિજિટલાઈઝેશનની કામગીરી 88.06 ટકા જેટલી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ અને માંગરોળ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં મતદાર યાદીના ડીઝીટલાઈઝેશનનું કામ 100 ટકા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.
હજુ પણ 5580 મતદારોએ પરત નથી કર્યું તેમનું ફોર્મ
11મી ડિસેમ્બરે SIRની કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે, તેમ છતાં હજુ સુધી 5580 જેટલા મતદારોએ તેમનું ફોર્મ ભરીને પરત BLOને આપ્યું નથી. આવા મતદારોને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તુરંત પોતાનું ફોર્મ BLOને ભરીને પરત કરે તેવી વિનંતી પણ કરવામાં આવી છે. જુનાગઢ જિલ્લાના કુલ 13,00,344 જેટલા મતદારો પૈકી 11,45,145 જેટલા મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જેમાં વિસાવદર વિધાનસભામાં 99.09 જૂનાગઢ વિધાનસભામાં 99.02 માણાવદર વિધાનસભામાં 98.75 મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ થઈ ચૂક્યો છે.
1.5 લાખ કરતા વધુ મતદારો અન કલેક્ટેબલ
જુનાગઢ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 1,49,619 જેટલા મતદારો અન કલેકટેબલ સ્થિતિમાં જોવા મળ્યા છે. જેમાં 52,415 જેટલા મતદારો મૃત્યું પામ્યા છે. મતદાર યાદીમાં નોંધવામાં આવેલા સરનામા પર 21,685 જેટલા મતદારો ગેર હાજર જોવા મળ્યા, તો જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી અન્ય જિલ્લામાં કાયમી ધોરણે સ્થળાંતર થયેલા મતદારોની સંખ્યા 68,964 જેટલી આજના દિવસ સુધી જોવા મળી, તો એક કરતાં વધારે જગ્યા પર નામ ધરાવતા 6091 જેટલા મતદારો પણ સામે આવ્યા અન્ય કારણોસર મતદાર યાદીમાંથી 464 જેટલા મતદારોના નામ કમી થઈ શકે છે.
આ સિવાય 5580 જેટલા મતદારોએ તેમના ફોર્મ ભરીને પરત BLOને આપ્યા નથી 11મી ડિસેમ્બર સુધી SIRની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી છે. જેથી આ તારીખ દરમિયાન 18 વર્ષ પૂર્ણ કરેલા તમામ મતદારો પોતાના મતદાર તરીકે નવી મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ પૂરતી વિગતો સાથે SIR પાસે રજૂ કરી શકે છે.