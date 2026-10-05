અમદાવાદઃ મોટા પપ્પાનું કારસ્તાન, સગી ભત્રીજીને અશ્લિલ વીડિયો બતાવીને બનાવી હવસનો શિકાર
રામોલ વિસ્તારમાં પોતાના ભાઈ સાથે રહેતા આરોપીએ પોતાની જ ભત્રીજીને પોર્ન વીડિયો બતાવીને દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : October 5, 2026 at 10:41 PM IST
અમદાવાદઃ રામોલ વિસ્તારમાં સંબંધોને શર્મસાર કરતી ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. 12 વર્ષની સગીરા સાથે તેના જ મોટા પપ્પાએ દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. આરોપ છે કે, 15 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ આરોપીએ પોતાના મોબાઈલમાં અશ્લિલ વીડિયો બતાવી સગીરા સાથે દુષ્કર્મ કર્યું હોવાની પોલીસ ફરિયાદમાં હકીકત સામે આવી છે.
રામોલ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી અને પીડિત દીકરીના પિતા બંને સગા ભાઈ છે એટલે કે પીડિત દીકરી આરોપીની સગી ભત્રીજી થતી હતી. પોલીસના કહેવા મુજબ, આરોપી પરિણીત છે અને બે સંતાનોનો પિતા છે.
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના PI એસ.એન. ચુડાસમાના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી છેલ્લા છથી આઠ મહિનાથી પોતાની પત્ની અને સંતાનોથી અલગ રહેતો હતો અને રામોલ વિસ્તારમાં પોતાના ભાઈની સાથે રહેતો હતો. બંને ભાઈઓ દહેજની એક ખાનગી કંપનીમાં સાથે જ નોકરી હતા.
પહેલા દુષ્કર્મ આચર્યું, પછી કર્યા અડપલાં
આરોપીની હવસ આટલેથી પણ અટકી નહીં. 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ સગીરા પર દુષ્કર્મ આચર્યા બાદ 2 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે ફરી સગીરા સાથે શારીરિક અડપલાં કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે તે સમયે ઘરની અન્ય વ્યક્તિ આવી જતા આરોપી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ આરોપીએ પોતાનો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરી દીધો હતો.
આ ગંભીર ઘટનાનો ભેદ ત્યારે ખુલ્યો, જ્યારે સગીરા ગભરાઈ ગઈ હતી અને તેણે પોતાની માતાની મિત્રને ખાનગીમાં સમગ્ર વાત જણાવી હતી. ત્યારબાદ સગીરાની માતા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી અને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરતાં રામોલ પોલીસે પોક્સો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.
24 કલાકમાં જ આરોપીની ધરપકડ
રામોલ પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે CCTV ફૂટેજ અને અન્ય ટેકનિકલ માહિતીના આધારે આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. આરોપી મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરીને ફરાર થઈ ગયો હોવાથી પોલીસ ટીમે દહેજ અને ભરૂચ ખાતે તપાસ હાથ ધરી હતી. અંતે 24 કલાકની અંદર અંકલેશ્વર ખાતેથી આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના PI એસ. એન. ચુડાસમાએ જણાવ્યું કે, આ ગંભીર ગુનામાં આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તે માટે વૈજ્ઞાનિક પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. પુરાવાઓ FSLમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આરોપીના મોબાઈલમાંથી પોર્ન સંબંધિત વિગતો રિકવર કરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. CCTV ફૂટેજ તેમજ સાક્ષીઓના નિવેદનોના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચોઃ
- VIDEO / અમદાવાદના 'પોલીસવાળા જ પીધેલા!' PSI પંડ્યાએ ક્રેટા કચરાના ઢગલામાં ઘૂસાડી, કારમાંથી દારૂની 9 બોટલ મળી
- જામનગર: નાઘેડી GIDCમાં SMCની કાર્યવાહી, પ્લાસ્ટિકના દાણાની આડમાં સંતાડેલો દારુ ઝડપાયો; 1.37 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત
- અટક બદલી, નોકરીઓ બદલી, પરિવાર સાથે સંપર્ક તોડ્યા છતાં થઈ ગયો ઝબ્બે, 23 વર્ષે કેવી રીતે પોલીસે પકડ્યો આરોપી?