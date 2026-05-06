બનાસકાંઠા: હડાદમાં કાકાએ જમીનના ટુકડા માટે ભત્રીજાની કરી હત્યા, લોકોએ વીડિયો બનાવ્યો પણ બચાવ્યો નહિ
વર્ષોથી ચાલતા જમીન વિવાદમાં કાકાએ પોતાના સગા ભત્રીજાને બેહેડીપણે મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે
Published : May 6, 2026 at 4:40 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જમીન વિવાદમાં કાકાએ પોતાના ભત્રીજાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે. મેળામાં આવેલા ભત્રીજા પર અચાનક કાકાએ ક્રિકેટ બેટ વડે હુમલો કરી, જ્યાં સુધી ભત્રીજાનું મોત ન થયું ત્યાં સુધી સતત ફટકા મારતો રહ્યો. જાહેરમાં કરાયેલી આ હત્યાનો રુવાડા ઊભો કરી દેતો લાઈવ વિડિયો પણ વાયરલ થયો છે.
આમ તો કહેવત છે કે “જર, જમીન અને જોરુ, કજિયાના છોરુ.” કંઈક આવો જ બનાવ બનાસકાંઠા જિલ્લાના હડાદ તાલુકામાં બન્યો છે. વર્ષોથી ચાલતા જમીન વિવાદમાં કાકાએ પોતાના સગા ભત્રીજાને બેહેડીપણે મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે. ભત્રીજાનું મોત થયું ત્યાં સુધી કાકો બેટના ફટકા મારતો રહ્યો. આ ઘટનાનો હૃદયદ્રાવક વિડિયો પણ વાયરલ થયો છે, જે જોઈને હચમચી જવાય તેવો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, હડાદ તાલુકાના તોરણીયા ગામના નોપાભાઈ ફુલાભાઈ તરાલ અને તેમના ભત્રીજા કનાભાઈ (કરણભાઈ) વચ્ચે જમીન વિવાદ ચાલતો હતો. આ વિવાદને લઈને કાકાએ હત્યા કરી નાખી. હડાદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના નવાવાસ કાંઠ ગામે પરંપરાગત રીતે દર વર્ષે ભરાતા ગોર મેળામાં ભત્રીજાને જોતા જ હત્યારો કાકો નોપાભાઈ આવેશમાં આવી ગયો અને ભત્રીજા કનાભાઈ પર બેટ લઈ તૂટી પડ્યો.
ક્રિકેટ બેટથી ફટકા મારતા કનાભાઈ તરાલ જમીન પર પટકાઈ પડ્યા. ત્યાર બાદ પણ કાકાએ ઉપરાઉપરી ફટકા મારવાનું ચાલુ રાખ્યું. જ્યાં સુધી કનાભાઈનું મોત ન થયું ત્યાં સુધી તે બેહેમીથી મારતો રહ્યો. નજીકમાં ઊભેલા કોઈ વ્યક્તિએ તેને છોડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો નહીં. લોકો માત્ર વિડિયો બનાવતા રહ્યા. આ સમગ્ર ઘટનાનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં લોકોમાં તીવ્ર આક્રોશ અને અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
માથા અને શરીરના વિવિધ ભાગે ગંભીર ફટકા માર્યા બાદ કાકો ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. સ્થાનિક લોકોએ 108ની મદદથી ગંભીર હાલતમાં કનાભાઈને અંબાજી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. જમીનના ટુકડા માટે કાકાએ ભત્રીજાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હોવાની ઘટનાએ આખા વિસ્તારમાં અરેરાટીનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે.
આ હત્યા કેસમાં ડીવાયએસપી વી.બી. બારડે જણાવ્યું કે, “આ હડાદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની ઘટના છે. જમીન વિવાદમાં કાકાએ જ ભત્રીજાની હત્યા કરી છે. વાયરલ વિડિયોમાં આરોપી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.” આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તેને પકડવા માટેના તમામ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. કરણભાઈના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી પરિવારને સોંપી દેવામાં આવ્યો છે.