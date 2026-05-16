મકાન ભાડું ન ચૂકવી શકતા મકાનમાલિકે ભાડૂઆતની પત્ની અને 13 વર્ષની પુત્રી પર ગુજાર્યો બળાત્કાર

નરાધમ મકાનમાલિક વિરુદ્ધ પોક્સો અને દુષ્કર્મની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ: આર્થિક લાચારીનો ફાયદો ઉઠાવી લાંબા સમય સુધી આચરાતું રહ્યું શારીરિક શોષણ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 9:10 PM IST

મોરબી: ગુજરાતના ઉદ્યોગ નગર ગણાતા મોરબી શહેરમાંથી માનવતા અને સમાજને શર્મસાર કરતી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. મોરબીમાં રહેતા એક ગરીબ શ્રમિક પરિવારની આર્થિક લાચારીનો ફાયદો ઉઠાવીને નરાધમ મકાનમાલિક દ્વારા ભાડૂઆતની પત્ની અને તેમની માત્ર 13 વર્ષની સગીર વયની માસૂમ પુત્રી પર લાંબા સમય સુધી વારંવાર બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો હોવાનો સનસનીખેજ ખુલાસો થયો છે. પીડિત પરિવારની ફરિયાદના આધારે મોરબી પોલીસે નરાધમ મકાનમાલિક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આર્થિક તંગી અને ભાડું ન ભરી શકવાની મજબૂરી બની શ્રાપ

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતો અનુસાર, પીડિત પરિવાર આ નરાધમ મકાનમાલિકના મકાનમાં ભાડેથી રહેતો હતો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત નબળી હોવાના કારણે તેઓ સમયસર મકાનનું માસિક ભાડું ચૂકવી શક્યા નહોતા. આ આર્થિક મજબૂરી અને લાચારીનો લાભ લઈને ક્રૂર મકાનમાલિકે ભાડૂઆતને ધમકાવી પત્ની અને માસૂમ પુત્રીને પોતાની હવસનો શિકાર બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. બદનામી અને ઘર ખાલી કરાવી દેવાના ડરથી આ શ્રમિક પરિવાર લાંબા સમય સુધી આ અત્યાચાર સહન કરતો રહ્યો હતો.

માતા અને 13 વર્ષની દીકરી બંને પર ગુજારાયો અત્યાચાર

નરાધમ મકાનમાલિક એટલો ક્રૂર બન્યો હતો કે તેણે ભાડૂઆતની પત્નીની સાથે તેની 13 વર્ષની સગીર દીકરીને પણ છોડી નહોતી. ઘરમાં કોઈ ન હોય ત્યારે અથવા એકાંતનો લાભ લઈને તે બંને પર સતત શારીરિક અત્યાચાર ગુજારતો હતો અને આ અંગે કોઈને પણ વાત ન કરવા માટે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો. આખરે આ નરક સમાન યાતનાથી કંટાળીને અને હિંમત ભેગી કરીને પીડિત પરિવારે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા અને સમગ્ર હકીકત પોલીસ સમક્ષ વર્ણવી હતી.

પોલીસે પોક્સો (POCSO) એકટ હેઠળ કડક ગુનો નોંધી તપાસ તેજ કરી

મોરબી પોલીસે સગીરાની ઉંમર અને ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને આરોપી મકાનમાલિક વિરુદ્ધ પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન ફ્રોમ સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સીસ (POCSO) એકટ તેમજ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની દુષ્કર્મ અને ધમકી આપવાની વિવિધ કડક કલમો હેઠળ સત્તાવાર એફઆઈઆર (FIR) દાખલ કરી છે. પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિત મહિલા અને સગીરાનું તબીબી પરીક્ષણ (મેડિકલ ચેકઅપ) કરાવવામાં આવ્યું છે અને આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તે માટે મજબૂત પુરાવા એકત્રિત કરવાની તજવીજ શરૂ કરાઈ છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે.

