ઉના: હુમલાનો ભોગ બનનાર શિક્ષિકાની પડખે આવ્યો શૈક્ષણિક સંઘ, કાર્યવાહી કરવા પાઠવ્યું આવેદન

ઉના તાલુકાના કાળાપાણની શાળામાં શિક્ષિકા પર હુમલો થયા મામલે શિક્ષક સંગઠનોએ કાર્યવાહી કરવા આવેદન પાઠવ્યું છે.

શિક્ષિકાની પડેખ આવ્યો શૈક્ષણિક સંઘ
શિક્ષિકાની પડેખ આવ્યો શૈક્ષણિક સંઘ (ETV Bharat Gujarat)
ગીર સોમનાથ : ઉના તાલુકાના કાળાપાણ ગામે શિક્ષણ ક્ષેત્રને શરમાવે તેવી ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવી રહેલા શિક્ષિકા રમાબેન ડાભી પર ચાલુ ક્લાસ દરમિયાન ગ્રામ પંચાયતના મહિલા સરપંચ સહિત અન્ય ચાર મહિલાઓએ શાળામાં ઘુસી હુમલો કરી માર માર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર ઉના તાલુકામાં શિક્ષક વર્ગમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.

પ્રાંત અધિકારીને આવેદન પાઠવ્યું, દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ

આ ઘટનાને પગલે ઉના તાલુકાના શૈક્ષણિક મહાસંઘ, ઉત્કર્ષ મંડળ તેમજ શિક્ષક ઘટક સંઘ દ્વારા ઉના મામલતદાર કચેરી ખાતે એકત્રિત થઈ પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવાયું હતું. શિક્ષક સંગઠનોએ શાળામાં શિક્ષિકા પર થયેલા હુમલાની કડક શબ્દોમાં નિંદા કરી દોષિતો સામે તાત્કાલિક કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. સાથે જ શિક્ષિકા રમાબેન ડાભીને ન્યાય અપાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

ગ્રામજનોના આક્ષેપ...

ઘટનાને લઈ ગ્રામજનો તરફથી આક્ષેપો પણ સામે આવ્યા છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે મહિલા શિક્ષિકા દ્વારા બાળકોને માર મારવામાં આવતો તેમજ પરીક્ષામાં નાપાસ કરવાની ધમકી આપવામાં આવતી હોવાના કારણે વિવાદ ઉભો થયો હતો.

શિક્ષિકાનો સ્પષ્ટ પ્રત્યારોપ...

આ તરફ મહિલા શિક્ષિકા રમાબેન ડાભીએ ગ્રામજનોના તમામ આક્ષેપોને નકારી કાઢ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ શાળામાં આચાર્ય તરીકે તેમની નિમણૂક થવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી, જેને લઈને શાળાના અન્ય શિક્ષકો, સરપંચના પતિ સહિતના લોકોને આ પસંદ ન હોય જેને લઈ તેમને સતત કનડગત કરવામાં આવતા હતા તેમજ શાળા છોડીને અન્ય સ્થળે બદલી કરાવવા દબાણ કરવામાં આવતું હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું છે.

નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ તેજ : આ સમગ્ર ઘટનાને લઈ તાલુકા ભરમાં ચર્ચા જાગી છે. શિક્ષક સંગઠનો દ્વારા ઉના પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી સમગ્ર ઘટના મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરી સાચા દોષિતો સામે કાયદેસર કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ, શિક્ષિકા બદલી

ઉના પોલીસ દ્વારા કાળાપણ ગામના મહિલા સરપંચ સહિત કુલ પાંચ લોકો સામે શાળામાં ઘૂસી હુમલો કરવા બાબતને લઈ ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. હાલ શિક્ષિકા રમબેનની દેલવાડા ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે.

