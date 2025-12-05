ઉનામાં દુકાનની દીવાલ ધરાશાયી, કાટમાળ નીચે દબાઈ જતા બે શ્રમિકોના મોત
ઉના શહેરના લાઈબ્રેરી ચોક ખાતે બાંધકામ દરમિયાન દુકાનની દીવાલ ધરાશાયી થતા બે શ્રમિકો કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા.
Published : December 5, 2025 at 8:42 AM IST
ગીર-સોમનાથ : ગતરોજ રાત્રે ગીર-સોમનાથ જિલ્લાના ઉના શહેરમાં એક દુ:ખદ બનાવ બન્યો હતો. ઉના શહેરના લાઈબ્રેરી ચોક ખાતે એક દુકાનનું બાંધકામ ચાલુ હતું, ત્યારે અચાનક દીવાલ ધરાશાયી થઈ હતી. આ બનાવમાં બે આશાસ્પદ શ્રમિકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજતા સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે.
ઉનામાં દુકાનની દીવાલ ધરાશાયી થઈ: મળતી માહિતી મુજબ, ઇમ્તિયાઝભાઈ વોરાની દુકાનનું બાંધકામ કોન્ટ્રાક્ટર અરજણભાઈ ડેસર વાળાને સોંપવામાં આવ્યું હતું. દીવાલના ચણતરનું કામ પૂર્ણ કર્યા બાદ બે યુવાનો ટ્રેક્ટરમાં કચરો ભરવાના કામમાં વ્યસ્ત હતા. તે જ દરમિયાન દીવાલ ધડાકાભેર ધરાશાયી થઈ અને બંને યુવાન કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા.
બે શ્રમિકોના કરુણ મોત: ધડાકાનો અવાજ સંભળાતા આસપાસના લોકોએ ઘટનાસ્થળે દોડી જઈ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. જો કે, ગંભીર ઈજાને કારણે બે શ્રમિકોએ ઘટનાસ્થળે જ જીવ ગુમાવ્યો હતો. બંને મૂળ અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના વતની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બે શ્રમિકના આ અચાનક કરુણ મોત બાદ શહેર સહિત સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
મૃતકોના નામ
- મુસ્તાકભાઈ અબ્દુલ કરીમ નરપાલી (ઉંમર 40)
- ઈરફાન હાજીભાઈ મન્સૂરી (ઉંમર 35)
મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યા: ઘટનાની જાણ થતા જ ઉના પોલીસ, નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તથા સ્ટાફ સ્થળ પર પહોંચી સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી હતી. મૃતદેહોને ઉના સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડાયા છે. આ દુઃખદ ઘટના બાદ મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો માસૂમભાઈ કાશમાણી, નગરપાલિકાના પ્રમુખ પરેશભાઈ બાંભણીયા હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી મૃતક પરિવારજનોને સાંત્વના પાઠવી હતી.
આ પણ વાંચો...