ઉનામાં દુકાનની દીવાલ ધરાશાયી, કાટમાળ નીચે દબાઈ જતા બે શ્રમિકોના મોત

ઉના શહેરના લાઈબ્રેરી ચોક ખાતે બાંધકામ દરમિયાન દુકાનની દીવાલ ધરાશાયી થતા બે શ્રમિકો કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા.

ઉનામાં દુકાનની દીવાલ ધરાશાયી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 8:42 AM IST

ગીર-સોમનાથ : ગતરોજ રાત્રે ગીર-સોમનાથ જિલ્લાના ઉના શહેરમાં એક દુ:ખદ બનાવ બન્યો હતો. ઉના શહેરના લાઈબ્રેરી ચોક ખાતે એક દુકાનનું બાંધકામ ચાલુ હતું, ત્યારે અચાનક દીવાલ ધરાશાયી થઈ હતી. આ બનાવમાં બે આશાસ્પદ શ્રમિકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજતા સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે.

ઉનામાં દુકાનની દીવાલ ધરાશાયી થઈ: મળતી માહિતી મુજબ, ઇમ્તિયાઝભાઈ વોરાની દુકાનનું બાંધકામ કોન્ટ્રાક્ટર અરજણભાઈ ડેસર વાળાને સોંપવામાં આવ્યું હતું. દીવાલના ચણતરનું કામ પૂર્ણ કર્યા બાદ બે યુવાનો ટ્રેક્ટરમાં કચરો ભરવાના કામમાં વ્યસ્ત હતા. તે જ દરમિયાન દીવાલ ધડાકાભેર ધરાશાયી થઈ અને બંને યુવાન કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા.

બે શ્રમિકોના કરુણ મોત: ધડાકાનો અવાજ સંભળાતા આસપાસના લોકોએ ઘટનાસ્થળે દોડી જઈ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. જો કે, ગંભીર ઈજાને કારણે બે શ્રમિકોએ ઘટનાસ્થળે જ જીવ ગુમાવ્યો હતો. બંને મૂળ અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના વતની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બે શ્રમિકના આ અચાનક કરુણ મોત બાદ શહેર સહિત સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

મૃતકોના નામ

  • મુસ્તાકભાઈ અબ્દુલ કરીમ નરપાલી (ઉંમર 40)
  • ઈરફાન હાજીભાઈ મન્સૂરી (ઉંમર 35)

મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યા: ઘટનાની જાણ થતા જ ઉના પોલીસ, નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તથા સ્ટાફ સ્થળ પર પહોંચી સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી હતી. મૃતદેહોને ઉના સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડાયા છે. આ દુઃખદ ઘટના બાદ મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો માસૂમભાઈ કાશમાણી, નગરપાલિકાના પ્રમુખ પરેશભાઈ બાંભણીયા હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી મૃતક પરિવારજનોને સાંત્વના પાઠવી હતી.

