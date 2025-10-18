ક્યાંક તબેલા તો ક્યાંક દારૂનો અડ્ડો, ઉના-ગીર ગઢડામાં સેગ્રીગેશન શેડ બન્યા 'શોભાના ગાંઠિયા'
ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકાના ગામોમાં બનાવાયેલ સેગ્રીગેશન શેડ શોભાના ગાંઠિયા સમાન છે, જે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા નથી. જુઓ ETV BHARAT ટીમનું રિયાલિટી ચેક
ગીર સોમનાથ : દેશમાં સરકાર દ્વારા યોજના તો સારા ઉદ્દેશથી લોકો માટે બહાર પાડે છે, પણ લોકો સુધી તેમાથી 10 ટકા હિસ્સો જ પહોંચે છે. જે યોજના લોકોના હિત માટે હોય તેમાંય મોટો ભ્રષ્ટાચાર થાય છે. તો અમુક યોજનાનું અમલીકરણ જ નથી થતું, ખાલી કાગળ પર કામ થતા હોય છે. આવો જ એક કિસ્સો ઉના અને ગીર ગઢડામાંથી સામે આવ્યો છે.
'શોભાના ગાંઠિયા' બન્યા સેગ્રીગેશન શેડ
ભારત સરકાર દ્વારા સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત ગામડાઓમાં કચરાને એક જગ્યાએ એકઠો કરી ઘન કચરો અને પ્રવાહી કચરો અલગ અલગ કરવાના હેતુથી સેગ્રીગેશન શેડની યોજના બહાર પાડવામાં આવી છે. ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકામાં પણ સ્વરછ ભારત મિશન અંતર્ગત સેગ્રીગેશન શેડ બનાવ્યા છે, પણ તે શોભાના ગાંઠિયા સમાન છે. આ સેગ્રીગેશન શેડ હાલ ધૂળ ખાય રહ્યા છે.
એક શેડની કિંમત આશરે 3.50 લાખ
એક શેગ્રીગેશન શેડ આશરે 3,44,000 થી લઈને 3,50,000 રુપિયાનો બન્યો છે, જેમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો જ છે. કારણ કે આ સેગ્રીગેશન શેડ શરૂ પણ કરવામાં નથી આવ્યા. ક્યાંક શેડની દીવાલ તૂટી ગઈ છે, કેટલાક શેડમાં લોકો પશુને મૂકી રહ્યા છે. અને કેટલાક શેડ તો અસામાજીક તત્વોનો અડ્ડો બન્યા હોય તેવી હાલતમાં છે.
ETV BHARAT રિયાલિટી ચેક
ETV BHARAT ટીમ દ્વારા ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકાના અલગ અલગ ગામોની મુલાકાત લઈને ત્યાં બનાવવામાં આવેલ શેડ અંગે તપાસ કરવામાં આવી. જેમાં ઉના તાલુકાના દેલવાડા ગામે આવેલ સેગ્રીગેશન શેડને રંગ રોગાનથી સુશોભિત કરવામાં આવ્યું છે, પણ આ શેડ ચાલુ કરવામાં આવ્યો નથી. તેમજ આ સેગ્રીગેશન શેડમાં અસામાજીક તત્વોએ દારૂનો અડ્ડો બનાવી દીધો છે. તેમજ પશુ ભરવા માટેનો તબેલો બનાવી દીધો છે. અહીં શૌચાલય પણ ઉભુ કરવામાં નથી આવ્યું.
ખંડેર બની ગયા સેગ્રીગેશન શેડ
ઉના તાલુકાના સિમાસી અને ડમાસા ગામે પણ આવો જ નજારો જોવા મળ્યો. સીમાસી ગામે આવેલ સેગ્રીગેશન શેડની આજુબાજુ પંચાયત દ્વારા મરેલા પશુઓને ફેંકવામાં આવે છે. તેમજ આ શેડની દીવાલો ફાટી ગઈ છે અને બેસી પણ ગઈ છે. અંદરના ઓરડાઓ પણ ખંડેર બની ગયા છે. ડમાસા ગામે તો સેગ્રીગેશન શેડના દરવાજા પણ ગાયબ છે.
સ્મશાનમાં બનાવી નાખ્યો સેગ્રીગેશન શેડ
ગીરગઢડા તાલુકાના વડવિયાળા ગામે શેડ બનાવવા પંચાયતને જગ્યા ન મળી તો સેગ્રીગેશન શેડ સ્મશાનની અંદરના ભાગે બનાવી દેવામાં આવ્યો છે. અહીં સ્મશાનના એક ખૂણામાં શેડ બનાવવામાં આવ્યો છે. શેડની દીવાલમાં તિરાડો પડી ગઈ છે, અને અહીં શૌચાલયની ઉપરનો પાણીનો ટાંકો કદાચ મૂકવામાં જ નથી આવ્યો.
