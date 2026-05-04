ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીની આજે મત ગણતરી, ભાજપ-કોંગ્રેસ સહિત 4 અપક્ષના ભાવિનો ફેસલો
આણંદ જિલ્લાની ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણીની આજે મત ગણતરી થઈ રહી છે. 22 રાઉન્ડના અંતે મત ગણતરી પૂર્ણ થશે.
Published : May 4, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 9:44 AM IST
ઉમરેઠ, આણંદ: ગત તારીખ 23 મી એપ્રિલના રોજ ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીનું મતદાન યોજાયું હતું, જેમાં વિધાનસભાના 306 મતદાન મથક ઉપર કુલ 59,03 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. આ પેટાચૂંટણીની મતગણતરી આજે 4 મે સોમવારના રોજ સવારે 8 ક્લાકે વલ્લભ વિદ્યાનગરની બીજેવીએમ કોલેજ ખાતે કરવામાં આવી રહી છે.
આ ચૂંટણીની મતગણતરી પોસ્ટલ બેલેટની મત ગણતરીથી શરૂઆત થઈ હતી. જેમાં કુલ 206 પોસ્ટલ બેલેટ અને 35 સર્વિસ વોટર્સ મળીને કુલ 241 પોસ્ટલ બેલેટની મત ગણતરી થઈ. ત્યારબાદ ઇવીએમમાં થયેલ મતદાનની મતગણતરી 14 ટેબલો ઉપર કરવામાં આવી રહી છે, અને 22 રાઉન્ડના અંતે મત ગણતરી પૂર્ણ થશે.
આ મત ગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ રેન્ડમલી પાંચ મતદાન મથકોના વિવિ પેટની સ્લીપ્સની ગણતરી કરવામાં આવશે, ઇવીએમ કાઉન્ટિંગ સ્ટાફમાં 14 કાઉન્ટિંગ સુપરવાઇઝર, 14 કાઉન્ટિંગ મદદનીશ અને 14 માઈક્રો સુપરવાઇઝર સહિત અંદાજે 700 જેટલા અધિકારી કર્મચારીઓની મતગણતરીની કામગીરી માટે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીમાં ઉમરેઠ તાલુકો અને આણંદ ગ્રામ્ય વિસ્તારના મળીને કુલ 46 ગામોનો સમાવેશ થાય છે અને 03 નગરપાલિકાઓ ઓડ, ઉમરેઠ અને બોરીયાવીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક પર પેટાચૂંટણીમાં 59.03 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ઉમરેઠ બેઠકના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું ગત 6 માર્ચના રોજ 83 વર્ષની વયે નિધન થયું હતું, તેમના નિધન થતા આ બેઠક ખાલી થઇ હતી. આ બેઠક પર ભાજપે ગોંવિદભાઈ પરમારના પુત્ર હર્ષદ પરમારને ટિકિટ આપી છે.હર્ષદ પરમાર સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થા અને ગ્રામ પંચાયતના વહીવટનો અનુભવ ધરાવે છે.
જ્યારે કોંગ્રેસે ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણને મેદાને ઉતાર્યા છે. ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણ ઉમરેઠ પંથકમાં મજબૂત જનધારા અને પકડ ધરાવે છે. તેઓ અગાઉ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે સફળતાપૂર્વક જવાબદારી નિભાવી ચૂક્યા છે, જેના કારણે સ્થાનિક સ્તરે મતદારો અને કાર્યકરોમાં તેમની લોકપ્રિયતા વધુ છે. વર્તમાનમાં તેઓ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિમાં મહત્વના હોદ્દેદાર તરીકે કાર્યરત છે. પક્ષે તેમના બહોળા રાજકીય અનુભવ અને સ્થાનિક વર્ચસ્વને ધ્યાને રાખીને આ વખતે પેટાચૂંટણીમાં વિજય મેળવવાની આશા સાથે તેમને જવાબદારી સોંપી છે.
આમ જોવા જઈએ તો, ઉમરેઠમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર જામી છે, પરંતુ 4 અપક્ષ સહિત અન્ય પાર્ટીઓએ પણ પોતાનું નસીબ અજમાવ્યું છે. ત્યારે જોવું રહ્યું કે, ભાજપ પોતાની આ બેઠક જાળવી રાખે છે કે, જનતા પરિવર્તન લાવે છે.