ઉમરગામના તુંબ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિકની કંપનીમાં ભીષણ આગ, દોઢ કિમી દૂરથી ધૂમાડો દેખાયો
ઉમરગામ, ભીલાડ, સરીગામ, વાપી, દમણ તેમજ સિલવાસા સુધીની ફાયર બ્રિગેડની 15થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.
Published : December 12, 2025 at 9:44 PM IST
વલસાડ: ઉમરગામ તાલુકાના તુંબ-વાંકાસ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આવેલી લુક્રો પ્લાસ્ટિક કંપનીમાં આજે સવારથી અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળતાં હડકંપ મચી ગયો છે. આગની તીવ્રતા એટલી ભયાનક છે કે ઘટનાસ્થળથી દસ કિલોમીટર દૂર સુધી ગાઢ કાળો ધુમાડો ઊઠતો જોવા મળી રહ્યો છે.
મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો
આગની ગંભીરતા જોતાં તાત્કાલિક મેજર ફાયર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ઉમરગામ, ભીલાડ, સરીગામ, વાપી, દમણ તેમજ સિલવાસા સુધીની ફાયર બ્રિગેડની 15થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવાના યુદ્ધસ્તરના પ્રયાસો ચાલુ છે. જોકે હજુ સુધી આગ બેકાબૂ જ છે. અનેક ફાયરની ગાડીઓ સ્થળ આગને કાબુમાં લેવા ઉપર કામે લાગી છે.
કંપનીમાં આગ પ્લેટિકનો જથ્થો હોવાથી વધુ પ્રબળ બની
કંપનીમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્લાસ્ટિકનો જથ્થો અને કેમિકલ હોવાથી આગ ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે. આસપાસના વિસાહતોમાં રહેતા લોકોમાં ભયનો માહોલ છે અને ઘણા લોકો ઘરની બહાર નીકળી આવ્યા છે. આગની જ્વાળા એટલી ઊંચે સુધી ઉડી હતી કે દૂર દૂર સુધી તેને આકાશમાં જોઈ શકાતી હતી.
વહીવટી તંત્ર ના અધિકારીઓ સ્થળ ઉપર પહોંચ્યા
મોટી આગની ઘટના અંગેની જાણકારી મળતા જ વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા ઉમરગામ મામલતદાર, ડીવાયએસપી, ફાયર વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિત પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. હાલ સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી, પરંતુ આગની તીવ્રતા જોતાં કંપનીને કરોડોનું નુકસાન થયું હોવાનું અંદાજવામાં આવે છે.
આગ કઈ રીતે લાગી તે અંગે હજુ સુધી સ્પષ્ટ માહિતી મળી નથી. ફાયર વિભાગ અને ફોરેન્સિક ટીમ દ્વારા તપાસ શરૂ કરાઈ છે.
આ પણ વાંચો: