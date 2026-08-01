મહારાષ્ટ્રના ડેમોમાંથી પાણી છોડાતા ઉકાઈ ડેમમાં જંગી આવક, જળસપાટી 321.91 ફૂટ પર પહોંચી
મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં સતત વરસાદને કારણે ઉકાઈ ડેમમાં હાલ 4 લાખ 77 હજાર 160 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ રહી છે અને જળસપાટી વધી છે.
Published : August 1, 2026 at 2:50 PM IST
તાપી: ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પડી રહેલા ધોધમાર વરસાદની સીધી અસર દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાતા ઉકાઈ ડેમ પર જોવા મળી રહી છે. મહારાષ્ટ્રના ઉપરવાસમાં આવેલા હથનૂર અને પ્રકાશા ડેમમાંથી મોટા પ્રમાણમાં પાણી છોડાતા ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની જંગી આવક નોંધાઈ રહી છે.
હથનૂર અને પ્રકાશા ડેમમાંથી છોડાયું પાણી
મહારાષ્ટ્રના હથનૂર ડેમના 41 દરવાજા ખોલી અંદાજે 3 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે પ્રકાશા ડેમના 4 દરવાજા સંપૂર્ણ અને 19 દરવાજા અડધા ખોલી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આ પાણી સીધું તાપી નદી મારફતે ઉકાઈ ડેમમાં પહોંચી રહ્યું છે.
ઉકાઈ ડેમમાં 4.77 લાખ ક્યુસેક આવક, જળસપાટી વધી
મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાંથી હાલ 4 લાખ 77 હજાર 160 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ રહી છે. ભારે આવકના પગલે ઉકાઈ ડેમની જળસપાટી વધીને 321.91 ફૂટ સુધી પહોંચી છે, જેના કારણે ડેમમાં પાણીનો સંગ્રહ સતત વધી રહ્યો છે. ઉકાઈ ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે.
ખેડૂતોમાં ખુશી, સિંચાઈ અને વીજ ઉત્પાદનમાં લાભની આશા
ચાલુ ચોમાસામાં પ્રથમ વખત આટલી મોટી માત્રામાં પાણીની આવક નોંધાતા દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ઉકાઈ ડેમમાં પૂરતું જળસંચય થવાથી આગામી સમયમાં સિંચાઈ, પીવાના પાણી અને વીજ ઉત્પાદન માટે પણ મોટો લાભ મળશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
તંત્રની સત દેખરેખ
ઉપરવાસમાં વરસાદ યથાવત રહેતા આગામી દિવસોમાં પણ ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક વધુ વધે તેવી શક્યતા છે. જેના કારણે ડેમની સ્થિતિ પર તંત્ર સત નજર રાખી રહ્યું છે અને જરૂરિયાત મુજબ આગળના નિર્ણયો લેવામાં આવશે.
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