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ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીમાં વધારો, રૂલ લેવલથી માત્ર 0.40 ફૂટ દૂર; ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક વધતા તંત્ર એલર્ટ

ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે પાણીની આવક થતા ઉકાઇ ડેમની જળસપાટીમાં વધારો થયો છે

ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીમાં વધારો
ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 1:37 PM IST

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તાપી: ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે પાણીની આવક થતા ઉકાઇ ડેમની જળસપાટીમાં વધારો થયો છે. ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક ચાલુ રહેતા ઉકાઇ ડેમ હવે તેના રૂલ લેવલની નજીક પહોંચી ગયો છે.

ઉકાઇ ડેમની જળસપાટી વધી

ઉકાઈ ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી 8 હજાર 764 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. પાણીની સતત આવકના પગલે ડેમની જળસપાટી વધીને 334.60 ફૂટ પર પહોંચી છે. ઉકાઈ ડેમનું રૂલ લેવલ 335 ફૂટ છે. એટલે કે ડેમની સપાટી હવે રૂલ લેવલથી માત્ર 0.40 ફૂટ દૂર છે.

ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

ડેમમાં પાણીની આવક યથાવત રહેતા તંત્ર દ્વારા પણ સમગ્ર સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને ડેમની જળસપાટી રૂલ લેવલની નજીક પહોંચતા તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે.

હાલ ડેમમાંથી હાઇડ્રો તેમજ કેનાલ મારફતે કુલ 23 હજાર 184 ક્યુસેક પાણીની જાવક કરવામાં આવી રહી છે. એક તરફ ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક ચાલુ છે, તો બીજી તરફ ડેમમાંથી નિયંત્રિત રીતે પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ઉકાઈ ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. હાલની જળસપાટી ભયજનક સપાટીથી નીચે છે, પરંતુ રૂલ લેવલ નજીક પહોંચી હોવાથી ડેમની સ્થિતિ મહત્ત્વપૂર્ણ બની છે.

ઉકાઇ ડેમની જળસપાટી રૂલ લેવલથી માત્ર 0.40 ફૂટ દૂર
ઉકાઇ ડેમની જળસપાટી રૂલ લેવલથી માત્ર 0.40 ફૂટ દૂર (ETV Bharat Gujarat)

આગામી સમયમાં ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવકમાં વધારો કે ઘટાડો થાય છે કે કેમ તેના પર ડેમની જળસપાટીનો વધારો-ઘટાડો નિર્ભર રહેશે. તંત્ર દ્વારા ડેમની સ્થિતિ પર સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે જ ડેમ તેની પૂર્ણતઃ સપાટી સુધી ભરાય તેવી આશા સેવાઈ રહી છે.

ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક વધતા તંત્ર એલર્ટ
ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક વધતા તંત્ર એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

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