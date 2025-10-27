ETV Bharat / state

ઉકાઈ ડેમ ઓવરફ્લો: તાપી નદી બે કાંઠે થતા સુરતમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હાઈ એલર્ટ અપાયું

દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમ તેની ભયજનક સપાટી વટાવી ગયો છે, જેના પગલે તાપી નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ વધતા નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે.

ઉકાઇ ડેમ છલકાયો
ઉકાઇ ડેમ છલકાયો (ETV Bharat Gujarat)
તાપી, સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવનરદોરી સમાન તાપી નદી પર આવેલો ઉકાઈ ડેમ આ વર્ષે સંપૂર્ણ રીતે ભરાઈ ગયો છે. ચાલુ સિઝનમાં ડેમની સપાટી 345.02 ફૂટ સુધી પહોંચી છે, જ્યારે તેની ભયજક સપાટી 345 ફૂટ નક્કી છે. એટલે કે ઉકાઈ ડેમ હવે પોતાની પૂર્ણ ક્ષમતા સુધી ભરાઈ ચૂક્યો છે.

હાલમાં ડેમના ઉપરવાસમાંથી 46 હજાર 418 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે અને એટલું જ પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. પાણીના સ્તરને નિયંત્રિત રાખવા માટે હાલ ત્રણ ગેટ ચાર ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. ઉકાઈ ડેમ ભરાઈ જવાથી દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. આગામી સિઝનમાં સિંચાઈ માટે પૂરતું પાણી ઉપલબ્ધ રહેશે. ઉદ્યોગોને પણ સતત પાણી પુરવઠો મળી રહે તેવી સ્થિતિ છે. ઉકાઇ ડેમ તેની પૂર્ણતઃ સપાટી સુધી પહોંચી જતા તંત્ર પણ એલર્ટમાં છે જે રીતે ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક નોંધાશે તેજ રીતે ડેમને મેન્ટેન કરવા માટે ડેમના ગેટ ખોલવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.

ઉકાઇ ડેમ છલકાયો (ETV Bharat Gujarat)

દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમ તેની ભયજનક સપાટી વટાવી ગયો છે, જેના પગલે તાપી નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ વધતા નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. તંત્ર દ્વારા નદી કિનારાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

સુરતમાં કોઝવે બંધ, પાણીના પ્રવાહમાં વધારો:
સુરતમાં તાપી નદી પર આવેલો નીચાણવાળો કોઝવે પણ તેની મહત્તમ સપાટીએ પહોંચી ગયો છે. હાલમાં કોઝવે પર પાણીની સપાટી 7 મીટર પર નોંધાઈ છે, જેના કારણે અવરજવર માટે તેને બંધ કરાયો છે. કોઝવે ખાતેથી પણ 58,600 ક્યુસેક પાણી આગળ ધપી રહ્યું છે. ડેમનું પાણી અને ઉપરવાસમાંથી આવતા પાણીને કારણે તાપી નદીના કુલ પ્રવાહમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

ઉકાઇ ડેમ છલકાયો
ઉકાઇ ડેમ છલકાયો (ETV Bharat Gujarat)

નીચાણવાળા વિસ્તારોને સાવચેત રહેવા સૂચના:
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા નદી કિનારાના નીચાણવાળા વિસ્તારો જેવા કે રાંદેર, સિંગણપોર, કતારગામ, અને જહાંગીરપુરા ને સાવચેત રહેવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. લોકોએ નદી કિનારે ન જવું અને પોતાના ઢોર-ઢાંખરને તાત્કાલિક સલામત સ્થળે ખસેડવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. પરિસ્થિતિ પર તંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને જરૂર પડ્યે લોકોને સ્થળાંતર માટે તૈયાર રહેવા જણાવાયું છે.

