ઉકાઈ ડેમ છલોછલ: જીવાદોરી સમાન ડેમની સપાટી 345 ફૂટ પર, 25 વર્ષમાં નવેમ્બરમાં ચોથી વખત આટલી ઊંચી સપાટી નોંધાઈ
કોઝવે સતત ચાર મહિનાથી બંધ: 22,000 ક્યુસેક પાણીની આવક જારી, જેટલું પાણી આવે છે તેટલું તાપી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે.
Published : November 5, 2025 at 9:35 PM IST
સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાતો ઉકાઈ ડેમ આ વર્ષે પણ સંપૂર્ણપણે છલોછલ ભરાઈ ગયો છે. 1 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ડેમની સપાટી 345 ફૂટ નોંધાઈ છે, જે ભયજનક સપાટીની નજીક છે. નવેમ્બર મહિનામાં ઉકાઈ ડેમની સપાટી આટલી ઊંચી રહેવાનો કિસ્સો છેલ્લા 25 વર્ષમાં માત્ર 4 વખત જ બન્યો છે, જે આ વર્ષના પાણીના પ્રવાહનું મહત્વ દર્શાવે છે.
નવેમ્બર સુધી પાણીની આવક જારી:
સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબર મહિનાના મધ્ય ભાગમાં ડેમમાં પાણીની આવક ઘટી જતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનામાં ઉપરવાસમાં સતત પડેલા વરસાદના કારણે નવેમ્બર માસના આરંભ સુધી ડેમમાં પાણીની આવક ચાલુ રહી છે. હાલ પણ ડેમમાં 22,000 ક્યુસેકથી વધુ પાણીની આવક થઈ રહી છે. નિયમ મુજબ, સુરક્ષાના પગલે જેટલું પાણી આવી રહ્યું છે, તેટલું જ પાણી તાપી નદીમાં છોડી દેવામાં આવી રહ્યું છે.
કોઝવે છેલ્લા 4 મહિનાથી બંધ:
ઉકાઈ ડેમમાંથી સતત પાણી છોડવાના પગલે તાપી નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. સુરતનો સિંગણપોર અને રાંદેરને જોડતો વીયર કમ કોઝવે છેલ્લા ચાર મહિનાથી ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો હોવાથી વાહન વ્યવહાર માટે બંધ રાખવામાં આવ્યો છે.
સતત ઊંચી સપાટીનો ટ્રેન્ડ:
છેલ્લા પાંચ વર્ષના આંકડાઓ દર્શાવે છે કે નવેમ્બર મહિનામાં ઉકાઈ ડેમની સપાટી 344 ફૂટથી વધુ જળવાઈ રહી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં બદલાયેલી વરસાદી પેટર્ન છતાં, ઉપરવાસ વિસ્તારમાં પૂરતો જળસંચય થઈ રહ્યો હોવાનું આ દર્શાવે છે. વર્ષ 2006માં સૌથી વધુ 346 ફૂટ સપાટી નોંધાઈ હતી, જ્યારે ભારે પૂર આવ્યું હતું.
દક્ષિણ ગુજરાતને આશીર્વાદરૂપ:
ઉકાઈ ડેમમાંથી સુરત, તાપી, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાના 1 કરોડથી વધુ લોકોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, 2,50,000 ખેડૂતોની 3,51,000 હેક્ટર ખેતીની જમીનને સિંચાઈનું પાણી મળે છે. ડેમ સંપૂર્ણ ભરાઈ જતાં દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો પરથી જળસંકટ ટળી ગયું છે.
કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની સ્થિતિ હાલ બગડી હોવા છતાં, ઉકાઈ ડેમમાં પર્યાપ્ત પાણીનો જથ્થો આગામી એક વર્ષથી વધુ સમય માટે પીવાના પાણી, સિંચાઈ અને ઔદ્યોગિક હેતુઓ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે સમગ્ર પ્રદેશ માટે જીવનદોરીરૂપ આશીર્વાદ સમાન છે.
