ભરૂચના ખેડૂતો માટે જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ જમણા કાંઠાની નહેર 90 દિવસ બંધ, ઉભા પાકને નુકસાનની ભીતિ
ભરૂચના અંકલેશ્વર અને હાંસોટના ઉકાઈ જમણા કાંઠાની નહેરનું સમારકામ અને નવીનીકરણ કરવાનું હોવાથી 16 નવેમ્બર 2026થી 13 ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી પાણી પુરવઠો બંધ રહેશે.
Published : November 20, 2026 at 5:07 PM IST
ભરૂચ: જિલ્લાના અંકલેશ્વર અને હાંસોટ તાલુકાના ખેડૂતો માટે જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ જમણા કાંઠાની નહેર આગામી 90 દિવસ સુધી બંધ રહેવાની હોવાથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. નહેરનું સમારકામ અને નવીનીકરણ કરવા માટે 16 નવેમ્બર 2026થી 13 ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી પાણીનો પુરવઠો બંધ રાખવામાં આવ્યો છે. ત્યારે નહેરના પાણી પર આધાર રાખતા ખેડૂતોના ઉભા પાકને સિંચાઈની અછત સર્જાવાની ભીતિ ઊભી થઈ છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, ઉકાઈ જમણા કાંઠાની નહેરના નવીનીકરણ માટે અંદાજે રૂ.60 કરોડના ખર્ચે 40 જેટલાં કામો હાથ ધરવામાં આવનાર છે. આ કામગીરી અંતર્ગત નહેરના નાના બ્રિજ, સાયફન, ગેટ અને લાઇનિંગ સહિતનાં વિવિધ માળખાંનું સમારકામ અને નવીનીકરણ કરવામાં આવશે. નહેરની કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટે આશરે ત્રણ મહિના સુધી પાણીનો પુરવઠો બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ખેડૂતોને ઉભા પાકની ચિંતા
નહેર બંધ થવાના કારણે અંકલેશ્વર વિસ્તારના ખેડૂતો સામે સિંચાઈના પાણીનો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ ખેતરોમાં ઉભા પાકને સમયસર પાણી આપવું જરૂરી છે. પરંતુ આગામી 90 દિવસ સુધી નહેરનું પાણી નહીં મળતાં પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. હવે ખેડૂતોને પોતાના બોર અને અન્ય પાણીના સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરીને ખેતી બચાવવાની ફરજ પડશે. જોકે, તમામ ખેડૂતો પાસે વૈકલ્પિક પાણીની પૂરતી વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ નથી.
નહેર બંધ કરતાં પહેલાં ઉકાઈ જમણા કાંઠા નહેર વિભાગ દ્વારા વિવિધ વિભાગોને 1,100 ક્યુસેક પાણી આપવામાં આવ્યું હતું. ખેડૂતોને પણ તેમની જરૂરિયાત મુજબ સિંચાઈ માટે પાણીનો જથ્થો પૂરો પાડવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેમ છતાં આગામી દિવસોમાં ઉભા પાકને પાણી કેવી રીતે પહોંચાડવું તે ખેડૂતો માટે મોટો પડકાર બની શકે છે.
ખેડૂત ધ્રુમલ પટેલે સિંચાઈના પાણીની જરૂરિયાત અને ઉભા પાકને બચાવવા અંગે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ખેડૂત હિમાંશુ પટેલે પણ નહેર બંધ રહેવાના સમયગાળા દરમિયાન ખેતી માટે પાણીની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
તંત્ર પાસે ખેડૂતોની રજૂઆત
એક તરફ નહેરના નવીનીકરણથી ભવિષ્યમાં સિંચાઈની સુવિધા વધુ સારી બનવાની આશા છે, તો બીજી તરફ હાલના ઉભા પાકને બચાવવાનો પ્રશ્ન ખેડૂતો સામે ઊભો થયો છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે નહેર બંધ રહેવાના સમયગાળા દરમિયાન સિંચાઈ માટે વૈકલ્પિક પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, જેથી ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું ન પડે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે આગામી 90 દિવસ દરમિયાન તંત્ર ખેડૂતોની મુશ્કેલીને ધ્યાનમાં રાખીને શું વ્યવસ્થા કરે છે અને ઉભા પાકને બચાવવા કેવા પગલાં ભરે છે.
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