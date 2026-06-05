ઉકાઇની નર્સરીમાં 37થી વધુ જાતના બામ્બુનું સફળ સંવર્ધન, ખેડૂતો માટે આવકનો નવો સ્ત્રોત બની
તાપી જિલ્લાના ઉકાઇ ખાતે વર્ષ 2007માં શરૂ થયેલી બામ્બુ મિશન હાઇટેક નર્સરી આજે વનસ્પતિ સંશોધનનું કેન્દ્ર બની છે.
Published : June 5, 2026 at 2:20 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના ઉકાઇ ખાતે વર્ષ 2007માં શરૂ થયેલી બામ્બુ મિશન હાઇટેક નર્સરી આજે વનસ્પતિ સંશોધનનું કેન્દ્ર બની છે. અહીં દેશના ખૂણે-ખુણેથી લાવવામાં આવેલી 37થી વધુ બામ્બુની પ્રજાતિઓ પર વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરી ખેડૂતોને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવવાનું કાર્યસફળતાપૂર્વક થઇ રહ્યું છે.
ખેતીમાં નવો ક્રાંતિકારી બદલાવ
ઉકાઇ ખાતે બામ્બુ મિશન હાઇટેક નર્સરીમાં વિવિધ રાજ્યમાંથી લાવવામાં આવેલી બામ્બની અનેક જાતોનું સંવર્ધન કરવામાં આવે છે. હાલમાં નર્સરીમાં 37થી વધુ જાતોના બામ્બુનો સફળ ઉછેર કરવામાં આવ્યો છે. વિવિધ જાતોના બામ્બુ સ્થાનિક આબોહવામાં કેટલા અનુકૂળ રહે છે, તેનો ઉછેર ખર્ચ કેટલો થાય છે અને ખેડૂતો માટે કઇ જાત વધુ ફાયદાકારક બની શકે તે અંગે સતત સંશોધન કરવામાં આવે છે. બામ્બુ આધારિત કૃષિ અને આવકના નવા વિકલ્પો ઉભા કરવા માટે આ નર્સરી મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
બામ્બુ સંશોધન કેન્દ્ર ખેડૂતો માટે સફળતાની નવી ઓળખ બન્યું
નર્સરીનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે કઈ જાતનો બામ્બુ તાપી જિલ્લાના વાતાવરણ અને જમીન માટે સૌથી વધુ અનુકૂળ છે તેની માહિતી મેળવી શકાય. અહીં બામ્બુના વિકાસ, તેની વૃદ્ધિની ગતિ, પાણીની જરૂરિયાત, જાળવણી ખર્ચ અને ઉત્પાદન ક્ષમતાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. સંશોધનના આધારે ખેડૂતોને યોગ્ય માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવે છે જેથી તેઓ ઓછી મૂડીમાં વધુ આવક મેળવી શકે.
નર્સરીમાં ઉછેરાયેલા બામ્બુ જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત થઈ જાય છે ત્યારે સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા દરે ખેડૂતો, સરકારી વિભાગો તેમજ અન્ય જરૂરિયાતમંદોને વેચાણ અને વિતરણ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વિવિધ જાતોના બામ્બુના રોપાઓ પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને સરકારી દરે ખેડૂતોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે.
બામ્બુને હરિત સોનું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તેની બજારમાં સતત માંગ રહે છે. ઘરગથ્થુ ઉપયોગથી લઈને ફર્નિચર, હસ્તકલા, કાગળ ઉદ્યોગ અને બાંધકામ ક્ષેત્ર સુધી બામ્બુનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. જેના કારણે ખેડૂતો માટે બામ્બુની ખેતી એક વધારાની આવકનું મહત્ત્વપૂર્ણ સાધન બની શકે છે.
ઉકાઈની આ નર્સરી માત્ર બામ્બુના સંવર્ધન પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ સંશોધન, માર્ગદર્શન અને ખેડૂતોને રોજગારી તથા આવકના નવા અવસરો પૂરા પાડવામાં પણ મહત્વનું યોગદાન આપી રહી છે. જેના કારણે તાપી જિલ્લામાં બામ્બુ આધારિત કૃષિ અને હરિત વિકાસને નવી દિશા મળી રહી છે.
વન વિભાગના અધિકારી લલિત વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, વિવિધ રાજ્યમાંથી બામ્બુ જુદા જુદ રાજ્યમાંથી લાવેલા બામ્બુના રોપા તૈયાર કરી બામ્બુ ઉચેરવામાં આવે છે. 1-2 વર્ષના રોપા તૈયાર થઇ ગયા પછી નર્સરીમાં કટિંગ લઇ નર્સરી તૈયાર કરીએ છીએ. તૈયાર કરેલી નર્સરીને ખેડૂતોને, સંસ્થાઓને અને જંગલ ખાતાઓને વિતરણ કરીએ છીએ.
તાપીના DFO સચિન ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, સોનગઢ તાલુકામાં નર્સરી વન વિભાગ દ્વારા બામ્બુના રોપા તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. દેશની વિવિધ જગ્યાઓ દહેરાદૂન, આસામ, છત્તીસગઢમાંથી બામ્બુની વેરાયટી લાવીને લગાવવામાં આવ્યા છે. કઇ પ્રજાતિ સારી છે તેના પર રિસર્ચ કરી શકાય અને તેનું પ્રોડક્શન કરી શકાય.
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