અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 4.81 કરોડના કોકેઈન સાથે પકડાયો યુગાન્ડાનો નાગરિક, ક્યાં છુપાવ્યું હતું ડ્રગ્સ?
કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટ QR 534માં આવેલા યુગાન્ડાના નાગરિક પાસેથી 981 ગ્રામ કોકેઈન પકડાયું હતું.
Published : September 25, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 5:34 PM IST
અમદાવાદઃ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ડ્રગ્સ પકડાવાનો સિલસિલો યથાવત છે. DRI અમદાવાદ ઝોનલ યુનિટે યુગાન્ડાના એક નાગરિકની કોકેઈન સાથે ધરપકડ કરી છે.
અમદાવાદ DRIને બાતમી મળી હતી કે, કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટ નંબર QR 534માં એક શખ્સની ડ્રગ્સ સાથે આવી રહ્યો છે. બાતમીના આધારે DRI મુસાફરોની તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન યુગાન્ડાના એક નાગરિક પાસેથી 981 ગ્રામ કોકેઈન મળી આવ્યું હતું. હાલ યુગાન્ડાના આ નાગરિકની ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
બેગના ટેલિસ્કોપિક હેન્ડલમાં છુપાવ્યું હતું કોકેઈન
મુસાફરની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેણે પોતાની પાસે કોઈપણ પ્રકારની પ્રતિબંધિત વસ્તુ હોવાનો ઈનકાર કર્યો હતો. જોકે, DRIએ તેના સામાનની ઝીણવટભરી તપાસ કરી ત્યારે તેની ટ્રોલી બેગના ટેલિસ્કોપિક હેન્ડલ અને પ્લાસ્ટિકના સપોર્ટ પાર્ટ્સમાં પોલિથીનની બેગમાં છુપાવેલો સફેદ પાવડર મળી આવ્યો હતો. આ પાવડરનું પરીક્ષણ કરતા કોકેઈન હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
કસ્ટમ વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, યુગાન્ડાના નાગરિક પાસેથી પકડાયેલા આ 981 ગ્રામ કોકેઈનની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત અંદાજિત કિંમત 4.81 કરોડ રૂપિયા થાય છે.
હાલ DRI અમદાવાદ ઝોનલ યુનિટે NDPS એક્ટ 1985ની જોગવાઈ અનુસાર કોકેઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત કોકેઈન લાવનારા યુગાન્ડાના નાગરિકની પણ ધરપકડ કરીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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