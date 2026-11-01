સુરત ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર દિવાળી-છઠપૂજાની ભીડ, 40 કરોડના ખર્ચે બનેલા વેઇટિંગ એરિયામાં મુસાફરો માટે કરાઈ ખાસ વ્યવસ્થા
સુરત ઉધના સ્ટેશન પર દિવાળી-છઠપૂજા માટે હજારો મુસાફરોનો ધસારો, UP-બિહાર-ઝારખંડની ટ્રેનોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી.
Published : November 1, 2026 at 3:07 PM IST
સુરત: સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર દિવાળી-છઠપૂજા માટે મુસાફરોનો ધસારો વધ્યો છે. 40 કરોડના વેઇટિંગ એરિયા સાથે રેલવે અને પોલીસની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સુરતથી UP-બિહાર જતી ટ્રેનોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ગત વર્ષની સ્થિતિનું પુનરાવર્તન ટાળવા રેલવે તંત્ર સતર્ક બન્યું છે.
સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર દિવાળી-છઠપૂજાની ભીડ, વતન જવા ઉમટ્યા હજારો મુસાફરો
દિવાળી અને છઠપૂજાના પર્વને પરિવાર સાથે મનાવવા માટે સુરતથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને ઝારખંડ તરફ જતા મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સુરત ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો ઉમટી પડતા સ્ટેશન પર ભારે ભીડ જામી છે. મુસાફરોની સુવિધા અને ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે રેલવે વિભાગ દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે. તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને સ્પેશિયલ ટ્રેનો પણ દોડાવવામાં આવી રહી છે.
દિવાળી અને છઠપૂજા માટે વતન જવા મુસાફરોનો ધસારો
દિવાળી બાદ છઠપૂજાનો તહેવાર મનાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાના પરિવાર સાથે વતન તરફ રવાના થઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને ઝારખંડ તરફ જતી ટ્રેનોમાં મુસાફરોની અવરજવર વધી છે.
ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર પરિવાર સાથે સામાન લઈને પહોંચતા મુસાફરોની લાંબી કતારો અને ભીડ જોવા મળી રહી છે. તહેવારો દરમિયાન વધતા મુસાફરભારને પહોંચી વળવા રેલવે દ્વારા સ્પેશિયલ ટ્રેનોનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી મુસાફરોને તેમના વતન સુધી પહોંચવામાં સરળતા રહે.
મુસાફરો પણ રેલવે વિભાગની આ સુવિધાથી ખુશ જણાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતના ભચાઉમાં કામ કરનારા અને છઠપૂજા માટે પોતાના વતન જઈ રહેલા વિનોદ પાઠકનું કહેવું છે કે દર વર્ષે જેમ ભીડ થાય છે અને પરિસ્થિતિ વણસે છે તેવું આ વર્ષે દેખાતું નથી. તંત્રએ ગયા વર્ષોની સ્થિતિમાંથી બોધપાઠ લઈને આ વખતે મુસાફરોને કનડગત ન થાય તે પ્રકારે વ્યવસ્થા ગોઠવી છે.
40 કરોડના ખર્ચે આધુનિક વેઇટિંગ એરિયાની વ્યવસ્થા
તહેવારો દરમિયાન સ્ટેશન પર એકસાથે મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો એકત્રિત થતા ભીડને નિયંત્રિત કરવી રેલવે માટે મોટો પડકાર બની રહે છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મુસાફરોની સુવિધા માટે ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર 40 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આધુનિક વેઇટિંગ એરિયા બનાવવામાં આવ્યો છે.
આધુનિક વેઇટિંગ એરિયાના માધ્યમથી મુસાફરોને ટ્રેનની રાહ જોતી વખતે સુવિધા મળી રહે અને સ્ટેશન પર થતી ભીડને વ્યવસ્થિત રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
ગત વર્ષની અંધાધૂંધીનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે ખાસ તકેદારી
ગત વર્ષે દિવાળી દરમિયાન વતન જવા માટે મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો સ્ટેશન પર ઉમટી પડ્યા હતા. તે સમયે ભીડ એટલી વધી ગઈ હતી કે મુસાફરોમાં દોડધામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભરબપોરે તડકામાં લાંબા સમય સુધી રાહ જોયા બાદ અનેક મુસાફરો નિરાશા સાથે વતન જવા રવાના થયા હતા.
ગત વર્ષની સ્થિતિનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે આ વખતે રેલવે વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર ખાસ તકેદારી રાખી રહ્યા છે. હજારોની સંખ્યામાં આવતા મુસાફરોને સલામત રીતે ટ્રેન સુધી પહોંચાડવા અને વ્યવસ્થિત રીતે વતન રવાના કરવા માટે સંકલિત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
રેલવે વિભાગનું શું કહેવું છે?
પશ્ચિમ રેલવેના DRM પંકજ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી વ્યવસ્થાઓ પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. મુસાફરોની સુરક્ષા અને ભીડના નિયંત્રણને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. રવિવારે ભારે ભીડ થઈ જતી હોવાથી આ વખતે ટ્રેનના સંચાલનમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને રાતથી જ ટ્રેન શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી ભીડને નિયંત્રિત કરી શકાય.
દિવાળી અને છઠપૂજાના પર્વને લઈને ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર વધતી ભીડ વચ્ચે રેલવે વિભાગ સામે સૌથી મોટો પડકાર દરેક મુસાફરને સુરક્ષિત રીતે ટ્રેનમાં બેસાડીને તેના વતન સુધી પહોંચાડવાનો છે. આ વખતે ગત વર્ષની અંધાધૂંધી ન સર્જાય અને મુસાફરોની યાત્રા સુગમ બને તે માટે રેલવે તથા પોલીસ તંત્ર સતર્ક છે.
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