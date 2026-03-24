ગુજરાતમાં ઇતિહાસ રચાયો: UCC બિલ વિધાનસભામાં બહુમતીથી પસાર, કોંગ્રેસનો વોકઆઉટ

આ કાયદાના અમલથી લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસાગત મિલકત અને દત્તક લેવાના મુદ્દાઓ પર તમામ ધર્મ અને સમુદાયો માટે સમાન કાયદાકીય માળખું લાગુ પડશે.

UCC બિલ વિધાનસભામાં બહુમતીથી પસાર
UCC બિલ વિધાનસભામાં બહુમતીથી પસાર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 11:31 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) વિધેયક બહુમતીથી પસાર થતાં રાજ્યના રાજકીય અને સામાજિક ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ અધ્યાય ઉમેરાયો છે. જોકે બિલ પસાર કરતા સમયે કોંગ્રેસે વોકઆઉટ કર્યું હતું. ગુજરાત હવે UCC અમલમાં મુકનાર દેશનું બીજું રાજ્ય બન્યું છે. આ કાયદાના અમલથી લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસાગત મિલકત અને દત્તક લેવાના મુદ્દાઓ પર તમામ ધર્મ અને સમુદાયો માટે સમાન કાયદાકીય માળખું લાગુ પડશે.

ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે આ કાયદો મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે હવે તમામ ધર્મ અને જ્ઞાતિની મહિલાઓને સમાન અધિકારો મળશે. જેના કારણે તેમની સુરક્ષા અને સન્માન વધુ મજબૂત બનશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, ગુજરાતની ભૌગોલિક અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાને ધ્યાનમાં રાખીને કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે, જેથી કોઈ પણ સમુદાય સાથે અન્યાય ન થાય.

UCC માટે રચાયેલી ઉચ્ચસ્તરીય સમિતિએ, સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં વિગતવાર અભ્યાસ કરીને અહેવાલ તૈયાર કર્યો હતો. સમિતિએ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં મુલાકાત લઈને લોકોના અભિપ્રાયો પણ મેળવ્યા હતા. સરકારનો વિશ્વાસ છે કે, UCCના અમલથી રાજ્યનો સામાજિક ઢાંચો વધુ મજબૂત બનશે અને તમામ સમુદાયો માટે વિકાસનું અનુકૂળ વાતાવરણ ઉભું થશે.

