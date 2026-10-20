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દશેરાના દિવસે ગુજરાતમાં 50 હજાર ટુ-વ્હીલર, 11 હજાર કાર વેચાઇ; ગત વર્ષની સરખામણીએ ધરખમ ઉછાળો

અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં દશેરા પર ઓટોમોબાઈલ માર્કેટમાં રોનક, વાહન વેચાણમાં 10 ટકા સુધીનો મોટો ઉછાળો

ગુજરાતમાં દશેરા પર ઓટોમોબાઈલ માર્કેટમાં રોનક
ગુજરાતમાં દશેરા પર ઓટોમોબાઈલ માર્કેટમાં રોનક (AI Generated)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2026 at 7:47 PM IST

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મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: વિજયા દશમીના પાવન પર્વે સમગ્ર ગુજરાતમાં વાહનોના વેચાણમાં અભૂતપૂર્વ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઇલ ડિલર્સ એસોસિએશન (FADA)ના ગુજરાતના પૂર્વ ચેરમેન પ્રણવ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, આ દશેરાએ રાજ્યભરમાં અંદાજે 50,000 ટુ-વ્હીલર અને 11,000 કારનું વેચાણ થયું છે. માત્ર અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો, અહીં 6,000 થી 6,500 ટુ-વ્હીલર અને લગભગ 2,500 કાર વેચાઈ છે. ગત વિજયા દશમીની તુલનામાં આ વર્ષે ટુ-વ્હીલરના વેચાણમાં 10% અને ફોર-વ્હીલરમાં 5% થી 7% સુધીનો નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે.

વેચાણના મુખ્ય આંકડા

દશેરાના દિવસે વાહન મેળવવા માટે લોકોએ મહિનાઓ અગાઉથી જ બુકિંગ કરાવી દીધું હતું. વાહનની ડિલિવરી ચોક્કસ સમય અને શુભ મુહૂર્તમાં જ મળે તેવો આગ્રહ ગ્રાહકો દ્વારા રાખવામાં આવ્યો હતો. આ દિવસે વાહન ખરીદીને ઘરે લઈ જતા લોકોના ચહેરા પર એક અલગ જ ખુશી અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

દશેરાના દિવસે વાહન વેચાણમાં મોટો ઉછાળો (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, શોરૂમના માલિકો અને કર્મચારીઓ પણ આ તહેવારની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. સાધારણ દિવસોની સરખામણીએ દશેરા પર વેચાણમાં મસમોટો ઉછાળો આવતો હોવાથી ઓટોમોબાઈલ ડીલરો માટે આ દિવસ વેપારની દ્રષ્ટિએ અત્યંત મહત્વનો સાબિત થાય છે.

દશેરા પર જ વાહન ખરીદવાનું ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ

હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં વિજયા દશમીને સ્વયંસિદ્ધ મુહૂર્ત માનવામાં આવે છે. ભારતીય પંચાંગ મુજબ આ દિવસે કોઈપણ નવી શરૂઆત, ઘર, સોના-ચાંદી કે વાહનની ખરીદી માટે અલગથી ચોઘડિયા જોવાની જરૂર રહેતી નથી. આખો દિવસ જ સર્વોત્તમ માનવામાં આવે છે.

આ દિવસે ભગવાન શ્રી રામે રાવણ પર વિજય મેળવ્યો હતો. માન્યતા છે કે આ પાવન દિવસે નવું વાહન ખરીદવાથી જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ અને વિજય પ્રાપ્ત થાય છે.

દશેરાના દિવસે ગુજરાતમાં 50 હજાર ટુ-વ્હીલર, 11 હજાર કાર વેચાઇ
દશેરાના દિવસે ગુજરાતમાં 50 હજાર ટુ-વ્હીલર, 11 હજાર કાર વેચાઇ (AI Generated)

શસ્ત્ર અને રથ પૂજનની પરંપરા: પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ દશેરાના દિવસે પોતાના શસ્ત્રો, ઘોડા અને રથની પૂજા કરતા હતા. આજના આધુનિક યુગમાં રથનું સ્થાન કાર અને મોટરસાઇકલે લીધું છે. માટે આ દિવસે વાહનની ખરીદીને શુભ માનવામાં આવે છે.

અનિષ્ટ પર સદાચારના વિજયના આ તહેવારે નવું વાહન ઘરમાં લાવવું એ સમૃદ્ધિ અને નવી ઊર્જાનું પ્રતીક છે.

ગ્રાહકો શોરૂમ પર જ હળદર, કુમકુમ, ફૂલ અને નારિયેળથી વાહનની પૂજનવિધિ કરીને તેને ઘરે લઈ જાય છે, જેથી મુસાફરી સુરક્ષિત રહે અને પરિવારમાં કલ્યાણ થાય.

ધાર્મિક આસ્થા અને આધુનિક જરૂરિયાતોના શુભ સમન્વયને કારણે આ વર્ષની વિજયા દશમી ગુજરાતના ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર માટે ખૂબ જ ઉત્સાહજનક અને લાભદાયી નિવડી છે.

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