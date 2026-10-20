દશેરાના દિવસે ગુજરાતમાં 50 હજાર ટુ-વ્હીલર, 11 હજાર કાર વેચાઇ; ગત વર્ષની સરખામણીએ ધરખમ ઉછાળો
અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં દશેરા પર ઓટોમોબાઈલ માર્કેટમાં રોનક, વાહન વેચાણમાં 10 ટકા સુધીનો મોટો ઉછાળો
Published : October 20, 2026 at 7:47 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: વિજયા દશમીના પાવન પર્વે સમગ્ર ગુજરાતમાં વાહનોના વેચાણમાં અભૂતપૂર્વ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઇલ ડિલર્સ એસોસિએશન (FADA)ના ગુજરાતના પૂર્વ ચેરમેન પ્રણવ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, આ દશેરાએ રાજ્યભરમાં અંદાજે 50,000 ટુ-વ્હીલર અને 11,000 કારનું વેચાણ થયું છે. માત્ર અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો, અહીં 6,000 થી 6,500 ટુ-વ્હીલર અને લગભગ 2,500 કાર વેચાઈ છે. ગત વિજયા દશમીની તુલનામાં આ વર્ષે ટુ-વ્હીલરના વેચાણમાં 10% અને ફોર-વ્હીલરમાં 5% થી 7% સુધીનો નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે.
વેચાણના મુખ્ય આંકડા
દશેરાના દિવસે વાહન મેળવવા માટે લોકોએ મહિનાઓ અગાઉથી જ બુકિંગ કરાવી દીધું હતું. વાહનની ડિલિવરી ચોક્કસ સમય અને શુભ મુહૂર્તમાં જ મળે તેવો આગ્રહ ગ્રાહકો દ્વારા રાખવામાં આવ્યો હતો. આ દિવસે વાહન ખરીદીને ઘરે લઈ જતા લોકોના ચહેરા પર એક અલગ જ ખુશી અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
બીજી તરફ, શોરૂમના માલિકો અને કર્મચારીઓ પણ આ તહેવારની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. સાધારણ દિવસોની સરખામણીએ દશેરા પર વેચાણમાં મસમોટો ઉછાળો આવતો હોવાથી ઓટોમોબાઈલ ડીલરો માટે આ દિવસ વેપારની દ્રષ્ટિએ અત્યંત મહત્વનો સાબિત થાય છે.
દશેરા પર જ વાહન ખરીદવાનું ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ
હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં વિજયા દશમીને સ્વયંસિદ્ધ મુહૂર્ત માનવામાં આવે છે. ભારતીય પંચાંગ મુજબ આ દિવસે કોઈપણ નવી શરૂઆત, ઘર, સોના-ચાંદી કે વાહનની ખરીદી માટે અલગથી ચોઘડિયા જોવાની જરૂર રહેતી નથી. આખો દિવસ જ સર્વોત્તમ માનવામાં આવે છે.
આ દિવસે ભગવાન શ્રી રામે રાવણ પર વિજય મેળવ્યો હતો. માન્યતા છે કે આ પાવન દિવસે નવું વાહન ખરીદવાથી જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ અને વિજય પ્રાપ્ત થાય છે.
શસ્ત્ર અને રથ પૂજનની પરંપરા: પ્રાચીન સમયમાં રાજા-મહારાજાઓ દશેરાના દિવસે પોતાના શસ્ત્રો, ઘોડા અને રથની પૂજા કરતા હતા. આજના આધુનિક યુગમાં રથનું સ્થાન કાર અને મોટરસાઇકલે લીધું છે. માટે આ દિવસે વાહનની ખરીદીને શુભ માનવામાં આવે છે.
અનિષ્ટ પર સદાચારના વિજયના આ તહેવારે નવું વાહન ઘરમાં લાવવું એ સમૃદ્ધિ અને નવી ઊર્જાનું પ્રતીક છે.
ગ્રાહકો શોરૂમ પર જ હળદર, કુમકુમ, ફૂલ અને નારિયેળથી વાહનની પૂજનવિધિ કરીને તેને ઘરે લઈ જાય છે, જેથી મુસાફરી સુરક્ષિત રહે અને પરિવારમાં કલ્યાણ થાય.
ધાર્મિક આસ્થા અને આધુનિક જરૂરિયાતોના શુભ સમન્વયને કારણે આ વર્ષની વિજયા દશમી ગુજરાતના ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર માટે ખૂબ જ ઉત્સાહજનક અને લાભદાયી નિવડી છે.
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