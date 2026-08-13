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બ્રિજ ઉપરથી સગીરાએ સાબરમતી નદીમાં ઝંપલાવ્યું, બે યુવકોએ બચાવી, સગીરાએ કહ્યું 'બિમારીથી કંટાળી ભર્યુ હતું આ પગલું'

મોતને વ્હાલું કરવા માટે બ્રિજ ઉપરથી સાબરમતી નદીમાં ઝંપલાવનાર એક સગીરા માટે બે યુવકો દેવદૂત બનીને આવ્યા અને સગીરાની પાછળ નદીમાં કૂદીને તેને બચાવી લીધી.

બ્રિજ ઉપરથી સગીરાએ સાબરમતી નદીમાં ઝંપલાવ્યું
બ્રિજ ઉપરથી સગીરાએ સાબરમતી નદીમાં ઝંપલાવ્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 2:45 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 4:20 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર-ચિલોડા હાઇવે ઉપર આવેલી સાબરમતી નદીના બ્રિજ ઉપરથી આજે સવારના સમયે એક સગીરાએ મોત વ્હાલું કરવા માટે કૂદકો માર્યો હતો. તે સમયે રોડ ઉપરથી પસાર થતા બે યુવકોની નજર સગીરા ઉપર પડતા તેમને તુરંત પોતાનું વાહન રોડ ઉપર થંભાવી દીધું હતું, અને એક પણ પલનો વિચાર કર્યા વગર નદીમાં ઉતર્યા હતા અને આ સગીરાને ડૂબતી બચાવી લીધી હતી.

મળતી માહિતી મુજબ ગાંધીનગર ચિલોડા હાઇવે ઉપર આવેલા સાબરમતી નદીના બ્રિજ ઉપરથી આજે સવારના સમયે નજીકમાં આવેલા એક ગામમાં રહેતી એક સગીરાએ મોતને વ્હાલું કરવાના ઈરાદે નદીમાં કૂદકો માર્યો હતો. તે દરમિયાન હાઈવે ઉપરથી પસાર થતા કેટલાંક વાહન ચાલકોની નજર સગીરા ઉપર પડી હતી. જોકે ઘણા, લોકો ત્યાંથી આ દ્રશ્ય જોઈને પસાર થઈ ગયા હતા, પરંતુ બે યુવકોએ નદીમાં નજર કરતાં સગીરા જીવતી જોવા મળી હતી. યુવકોએ એક પણ ક્ષણનો વિચાર કર્યા સિવાય નદીમાં ઉતર્યા હતા અને પાણીમાં ડૂબી રહેલી સગીરાને બચાવી લીધી હતી.

બ્રિજ ઉપરથી સગીરાએ સાબરમતી નદીમાં ઝંપલાવ્યું, બે યુવકોએ બચાવી (Etv Bharat Gujarat)

સગીરાને બચાવનાર મયંક સાધુએ કહ્યું હતું કે, હું ચિલોડા તરફથી ગાંધીનગર મારા કામ અર્થે જઈ રહ્યો હતો. તે સમયે આ સગીરાએ નદીના બ્રિજ ઉપરથી કૂદકો માર્યો હતો. રસ્તામાં ટ્રાફિક પણ ખૂબ હતો. જેથી ટ્રાફિક કયા કારણોસર છે તેને જોવા માટે જતા એક દીકરી નદીના પાણીમાં ડૂબી રહી હતી. મારી સાથે અન્ય એક યુવક પણ આવ્યો હતો અને અમે બંને જણા નદીમાં ઉતર્યા હતા અને આ દીકરીને બચાવી લીધી હતી.

ગાંધીનગર-ચિલોડા હાઇવે ઉપર આવેલી સાબરમતી નદીના બ્રિજ ઉપરથી સગીરાએ નદીમાં ઝંપલાવ્યું
ગાંધીનગર-ચિલોડા હાઇવે ઉપર આવેલી સાબરમતી નદીના બ્રિજ ઉપરથી સગીરાએ નદીમાં ઝંપલાવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

જોકે આ સગીરાએ કયા કારણસર આ પગલું ભરવું પડ્યું તેમ પુછતા તેણે કહ્યું હતું કે, મને સામાન્ય બીમારી છે, અને બીમારીના કારણે હું કંટાળી ગઈ છું, પરિણામે આ પગલું ભરી રહી છું. ત્યારબાદ એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવતા બનાવ સ્થળે પહોંચી હતી અને આ સગીરાને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવી હતી.

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Last Updated : August 13, 2026 at 4:20 PM IST

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MINOR GIRL JUMPED INTO RIVER
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YOUTHS SAVE MINOR GIRL LIFE
સગીરાએ સાબરમતી નદીમાં ઝંપલાવ્યુ
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