સોમનાથથી ઉત્તરાખંડ સુધી સાયકલ યાત્રા: 5,000 કિમી પાર કરી કાર્તિક સ્વામી ધામ પહોંચ્યા બે ગુજરાતી યુવાનો
બે યુવાનો 5,000 કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રા પછી કાર્તિક સ્વામી મંદિર પહોંચ્યા. દર્શન કર્યા પછી, તેઓ પંચ કેદારનાથ અને બદ્રીનાથ યાત્રા માટે રવાના થયા.
Published : June 3, 2026 at 4:40 PM IST
રુદ્રપ્રયાગ : ગુજરાતના સોમનાથથી ગાય રક્ષા, સનાતન ધર્મના પ્રચાર અને ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રચારનો સંદેશ લઈને નીકળેલા બે યુવાન સાયકલ સવારો વિશ્વ વિખ્યાત કાર્તિક સ્વામી મંદિર પહોંચ્યા છે. લગભગ 5,000 કિલોમીટરની લાંબી અને પડકારજનક સાયકલ યાત્રા પૂર્ણ કર્યા પછી અને હિમાલયના ખોળામાં વસેલા કાર્તિક સ્વામી ધામ પહોંચ્યા પછી, મંદિર સમિતિ, સ્થાનિક ભક્તો, વેપારીઓ અને સ્થાનિક વસ્તી દ્વારા બંને યુવાનોનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
ગુજરાતના સોમનાથના રહેવાસી 20 વર્ષીય નિકુલ અને જગદીશ, સિયાલ, એ જણાવ્યું હતું કે, તેઓએ 14 ફેબ્રુઆરીએ પોતાનું જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. આ અભિયાન ગાયને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો આપવા માટે જાહેર સમર્થન મેળવવાનું, ગાય સંરક્ષણનો સંદેશ ફેલાવવાનું અને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સનાતન પરંપરાઓ વિશે જાગૃતિ લાવવાનું છે.
યુવાનોએ સમજાવ્યું કે તેમની યાત્રા દરમિયાન, તેઓ ગાય સેવા, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, સાંસ્કૃતિક વારસો અને નૈતિક મૂલ્યો વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે વિવિધ રાજ્યો, ધાર્મિક સ્થળો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે કાર્તિક સ્વામી ધામની મુલાકાત તેમના જીવનમાં એક અવિસ્મરણીય અને આધ્યાત્મિક અનુભવ રહ્યો છે. હિમાલયની શાંત અને દિવ્ય ખીણોમાં સ્થિત, આ તીર્થસ્થાન તેમને નવી ઉર્જા અને પ્રેરણા પ્રદાન કરી રહ્યું છે.
બંને યાત્રાળુઓએ ભગવાન કાર્તિકેયના દર્શન અને પૂજા કરીને દેશ, સમાજ અને વિશ્વના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી. તેમણે જણાવ્યું કે કાર્તિક સ્વામી ધામની મુલાકાત લીધા પછી, તેઓ પંચકેદાર યાત્રા પર નીકળશે, અને પછી બદ્રીનાથ ધામમાં ભગવાન બદ્રી વિશાલના દર્શન કરીને તેમની યાત્રા ચાલુ રાખશે.
કાર્તિકેય મંદિર સમિતિના પ્રમુખ બિક્રમ સિંહ નેગી, ભૂતપૂર્વ વિસ્તાર પંચાયત સભ્યો મગન સિંહ નેગી, અર્જુન સિંહ નેગી અને સામાજિક કાર્યકર પંકજ સિંહ નેગી સાથે મળીને, બંને યુવાનોની હિંમત, દૃઢ નિશ્ચય અને ધાર્મિક શ્રદ્ધાની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે આજના સમયમાં, જ્યારે યુવા પેઢી ભૌતિકવાદ તરફ વધુને વધુ આકર્ષાઈ રહી છે, ત્યારે સમાજ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા હેતુ સાથે હજારો કિલોમીટરની મુસાફરી કરવી અત્યંત પ્રેરણાદાયક છે.
કાર્તિક સ્વામી મંદિરની મુલાકાત લેનારા ભક્તો અને પ્રવાસીઓએ પણ બંને યુવાનોને મળ્યા, તેમના પ્રવાસના અનુભવો સાંભળ્યા અને તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શુભેચ્છા પાઠવી. યુવાનોએ કહ્યું કે પંચકેદાર અને બદ્રીનાથ યાત્રા પૂર્ણ કર્યા પછી, તેઓ તેમના ગૃહ વિસ્તારોમાં પાછા ફરશે અને ગાય સંરક્ષણ, પર્યાવરણીય જાગૃતિ અને સાંસ્કૃતિક જાગૃતિ માટે સમાન અભિયાનો ચાલુ રાખશે.
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