લીંબડીમાં નર્મદા કેનાલમાં ડૂબેલા યુવકનો 18 કલાક બાદ મૃતદેહ મળ્યો, નહાવા પડેલા પાંચ પૈકી બે લોકોના મોત

લીંબડી નજીકથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં નહાવા પડેલા પાંચ પૈકી બે યુવકના ડુબી જવાથી મોત થયા છે.

નર્મદા કેનાલમાં ડુબી જવાથી બે યુવકના મોત
નર્મદા કેનાલમાં ડુબી જવાથી બે યુવકના મોત (ETV Bharat Gujarat)
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી નજીકથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં નહાવા પડેલા પાંચ પૈકી બે યુવકના ડુબી જવાથી મોત થયા છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને બન્ને યુવકના મૃતદેહોને સ્થાનિક અને ફાયર બ્રિગેડની મદદથી બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

નર્મદા કેનાલમાં ડુબી જવાથી બે યુવકના મોત

બનાવની વિગત જોઇએ તો, સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી નજીકથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં પાંચ મિત્રો નહાવા માટે ગયા હતા. બપોરનો સમય હોવાને કારણે અને ગરમીનો પારો વધુ પડતો હોવાના કારણે પાંચ જેટલા યુવકોએ નર્મદાની કેનાલમાં નહાવા જવાની યોજના બનાવી હતી. જોકે, તે પૈકી બે યુવકો કેનાલમાં ડુબી ગયા હતા. બનાવની જાણ સુરેન્દ્રનગર ફાયર બ્રિગેડની ટીમને કરવામાં આવી હતી. તે બાદ ફાયરની ટીમ અને તરવૈયાઓની ટીમ દ્વારા બન્ને યુવકના મૃતદેહને 18 કલાકની જહેમત બાદ નર્મદા કેનાલમાંથી શોધી કાઢી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

નર્મદા કેનાલમાં ડુબી જવાથી બે યુવકના મોત (ETV Bharat Gujarat)

"ગઇકાલે મોડી સાંજે કેનાલમાં ડુબેલા યુવક રાહીલનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો પરંતુ ત્યારબાદ તેના મિત્રના મૃતદેહની શોધખોળ સુરેન્દ્રનગર ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને સ્થાનિક તરવૈયાઓની ટીમને કામે લગાડવામાં આવી હતી. ભારે જહેમત બાદ તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો." મૃતક યુવકના સગા

બે યુવકના મોત બાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

લીંબડી નર્મદાની કેનાલમાં ડુબી જવાના કારણે બે આશાસ્પદ યુવકોના મોત બાદ પોલીસે બન્ને યુવકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ મોકલી ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

લીંબડીના DYSP વિશાલ રબારીએ જણાવ્યું હતું કે, "લીંબડી નર્મદા કેનાલમાં ડુબી જવાના કારણે બે યુવકના મોત થયા છે ત્યારે આ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બન્નેના મૃતદેહોને નર્મદા કેનાલમાંથી બહાર કાઢી હોસ્પિટલ ખાસે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યું છે અને પ્રથમ તબક્કામાં જાણવા જોગ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ડુબી જવા પાછળનું કારણ શું હતું તે દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. સમગ્ર ઘટનાની તપાસ લીંબડી PI એ.આર.પટેલને સોપવામાં આવી છે. જો પરિવારને કોઇ શંકા હશે તો આ સંદર્ભે ફરિયાદ દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવશે.

