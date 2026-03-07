ગીર સોમનાથમાં વીજ તાર બાઈક પર પડતા બે યુવકોના મોત, એક ઘાયલ, PGVCL સામે બેદરકારીના આક્ષેપ
ગામથી વાડી તરફ જઈ રહેલા ત્રણ યુવકો પર અચાનક 11 કિલોવોલ્ટનો વીજ તાર તૂટી પડી જતા બે યુવકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા.
Published : March 7, 2026 at 9:46 PM IST
ગીર-સોમનાથ: ગીર-સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામે શનિવારે દુ:ખદ અને ચોંકાવનારી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. ગામથી વાડી તરફ જઈ રહેલા ત્રણ યુવકો પર અચાનક 11 કિલોવોલ્ટનો વીજ તાર તૂટી પડી જતા બે યુવકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા. જ્યારે એક યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
યુવકો બાઈક પર પોતાની વાડીએ જઈ રહ્યા હતા
મળતી માહિતી મુજબ, કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામના પિતા દાનસિંગભાઈ ઝાલા પુત્ર લાલાભાઈ દાનસિંગભાઈ ઝાલા અને રવિભાઈ ગોવિંદભાઈ ચુડાસમા ત્રણેય લોકો બાઈક પર ગામમાંથી પોતાની વાડી તરફ જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન રસ્તા ઉપરથી પસાર થતો 11KVનો વીજ તાર અચાનક તૂટી ગયો અને સીધો જ બાઈક પર સવાર યુવકો પર પડ્યો. વીજ પ્રવાહના ઘાતક ઝટકાને કારણે બે યુવકોના ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત થયા હતા, જ્યારે ત્રીજો યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. ઘાયલ યુવકને તરત જ સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ દુર્ઘટનામાં રવિભાઈ ગોવિંદભાઈ ચુડાસમા અને લાલાભાઈ દાનસિંગ ઝાલાનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બંને યુવકોના અચાનક થયેલા મૃત્યુથી તેમના પરિવારજનો પર આભ તૂટી પડ્યું છે. ગામમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.
PGVCL સામે લોકોમાં રોષ
ઘટનાની જાણ થતાં જ ગામલોકો મોટી સંખ્યામાં ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. સ્થાનિકોમાં PGVCL (પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની) સામે ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. લોકોનું કહેવું છે કે લાંબા સમયથી આ વિસ્તારમાં વીજ તાર લટકતી સ્થિતિમાં હતો અને તેની યોગ્ય મરામત કે સુરક્ષા માટે કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા નહોતા.
આ મુદ્દે કોડીનારના પૂર્વ ધારાસભ્ય મોહનભાઈ વાળાએ પણ PGVCLની ગંભીર બેદરકારીની નિંદા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, PGVCL પાસે વીજ બિલની વસૂલાત માટે તો ટીમો અને અધિકારીઓ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ આવા જોખમી વીજ તારને સુરક્ષિત બનાવવા અથવા ગાર્ડ લગાવવા માટે યોગ્ય કામગીરી કરવામાં આવતી નથી. જેના કારણે નિર્દોષ યુવકોને પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે છે. મોહનભાઈ વાળાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગામડાંઓમાં ઘણી જગ્યાએથી વીજ તાર આવી રીતે પસાર થાય છે જ્યાં પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા નથી. આવી સ્થિતિમાં PGVCLએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી જોખમી વીજ લાઈનોને સુરક્ષિત બનાવવી જોઈએ અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ગાર્ડ લગાવવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. તેમણે આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર યુવકોના પરિવારોને સરકાર અને PGVCL તરફથી યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરી હતી.
સ્થાનિક આગેવાનો અને ગ્રામજનોએ પણ મૃતક પરિવારને ન્યાય મળે અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ ઉઠાવી છે. આ ઘટનાને પગલે ગામમાં ભારે આક્રોશ સાથે શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનો પ્રશ્ન છે કે જો સમયસર વીજ લાઈનનું યોગ્ય સંભાળ અને સુરક્ષા કરવામાં આવી હોત તો કદાચ આ બે યુવકોનો જીવ બચી શક્યો હોત. હવે ગ્રામજનો તાત્કાલિક તપાસ અને જવાબદારો સામે કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી રહ્યા છે. સમગ્ર ઘટના અંગે સ્થળ પર PGVCL ના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા તપાસ હાથ ધરી હતી.
PGVCLએ સમગ્ર મામલે શું કહ્યું?
આ બાબતે ઉના કાર્યપાલક ઇજનેર કે.એસ રાઠોડે ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, વીજ વાયર પડવાની ઘટના બનતા ગામમાંથી જાણ કરવામાં આવતા તાત્કાલિક PGVCLનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને વીજ પુરવઠો થોડા સમય માટે બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. બંને મૃતકને પી.એમ અર્થે કોડીનાર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઇ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે એક ઇજાગ્રસ્તને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. મૃતકનો પી.એમ.રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વળતર ચૂકવવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
