સુરતના ગોડાદરા-ડિંડોલીમાં: કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર કામમાં વ્યસ્ત માતા-પિતાની નજરચૂક થઈ, બીજા માળેથી પટકાતાં બે વર્ષની બાળકીનું મોત
અઠવાડિયા પહેલાં જ રોજગારીની શોધમાં મધ્યપ્રદેશથી સુરત આવેલું શ્રમિક દંપતી એકની એક દીકરી ગુમાવી બેઠું
Published : November 12, 2026 at 7:34 PM IST
સુરત: ગોડાદરા-ડિંડોલી વિસ્તારમાં કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર બનેલી એક કરુણ ઘટનામાં બે વર્ષની માસૂમ બાળકીનું મોત નીપજ્યું છે. કડિયાકામ કરી ગુજરાન ચલાવતા શ્રમિક દંપતીની એકની એક દીકરી રક્ષા પવાર રમતા-રમતા બાંધકામ સાઈટના બીજા માળેથી નીચે પટકાઈ હતી. ગંભીર હાલતમાં બાળકીને તાત્કાલિક સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. આ ઘટનાએ શ્રમિક પરિવારને ઘેરા શોકમાં ગરકાવ કરી દીધો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, મૂળ મધ્યપ્રદેશના દિવેલ ગામના રહેવાસી રાજુભાઈ પવાર અને તેમની પત્ની રોજગારીની શોધમાં માત્ર દસ દિવસ પહેલાં જ સુરત આવ્યા હતા. ગોડાદરા-ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલી એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર બંને પતિ-પત્ની કડિયાકામની મજૂરી કરી રહ્યા હતા. દરમિયાન તેમની બે વર્ષની દીકરી રક્ષા સાઈટ પર જ રમી રહી હતી.
કામની વ્યસ્તતા વચ્ચે બાળકી માતા-પિતાની નજર સામેથી ઓઝલ થઈ ગઈ હતી. થોડા સમય બાદ દીકરી દેખાતી ન હોવાથી પિતા રાજુભાઈ તેને શોધવા નીચે પહોંચ્યા હતા. તે સમયે રક્ષા બીજા માળેથી નીચે પટકાઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ત્યારબાદ પરિવારજનો બાળકીને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું હતું.
મૃતક બાળકીના પિતા રાજુભાઈ પવારે ભારે હૈયે જણાવ્યું હતું કે, "અમે બંને ઉપરના ભાગે કામ કરી રહ્યા હતા અને દીકરી રક્ષા નીચે રમી રહી હતી. થોડીવાર બાદ તે દેખાતી બંધ થઈ ગઈ હતી. જેથી હું તેને જોવા માટે નીચે ગયો હતો, ત્યારે ખબર પડી કે તે બીજા માળેથી નીચે પટકાઈ ગઈ છે."
શ્રમિક દંપતીના પરિવારમાં પતિ-પત્ની અને તેમની એકમાત્ર બે વર્ષની દીકરી રક્ષા જ હતાં. સુરત આવ્યાના ગણતરીના દિવસોમાં જ એકની એક સંતાન ગુમાવતાં પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. આ દુર્ઘટનાએ કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર કામ કરતા શ્રમિકોનાં બાળકોની સુરક્ષા અને બાંધકામ સ્થળે જરૂરી સલામતી વ્યવસ્થાઓ અંગે ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
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