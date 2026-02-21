ETV Bharat / state

કીમ-ઓલપાડ સ્ટેટ હાઇવે પર કાળમુખો અકસ્માત: ભૂંડ આડું ઉતરતા કાર ખાબકી, બે મહિલાઓના મોત

બારડોલીથી હાંસોટના શેરા ગામે બ્યુટી પાર્લરના ઓર્ડર માટે જઈ રહેલી બે મહિલાઓની સ્વિફ્ટ કાર બોલાવ ગામ નજીક અકસ્માતનો ભોગ બની હતી.

કીમ-ઓલપાડ સ્ટેટ હાઇવે પર કાળમુખો અકસ્માત: ભૂંડ આડું ઉતરતા કાર ખાબકી, બે મહિલાઓના મોત
કીમ-ઓલપાડ સ્ટેટ હાઇવે પર કાળમુખો અકસ્માત: ભૂંડ આડું ઉતરતા કાર ખાબકી, બે મહિલાઓના મોત
સુરત: કીમ-ઓલપાડ સ્ટેટ હાઇવે 65 પર ગત રાત્રે એક અત્યંત કરુણ અકસ્માત સર્જાયો હતો. બારડોલીથી હાંસોટના શેરા ગામે બ્યુટી પાર્લરના ઓર્ડર માટે જઈ રહેલી બે મહિલાઓની સ્વિફ્ટ કાર બોલાવ ગામ નજીક અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. રસ્તામાં અચાનક જંગલી ભૂંડ આડું ઉતરતા કાર ચાલકે કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને કાર ધડાકાભેર રોડની સાઈડમાં આવેલી કાસ (ગટર) માં ખાબકી હતી. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં કાર ચલાવી રહેલી મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય એક મહિલાનું સારવાર દરમિયાન દમ તોડ્યો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, બારડોલીમાં 'વિહાન ઝંખના બ્યુટી પાર્લર' ચલાવતા જંખનાબેન મૈસુરિયા અને તેમના સહાયક વર્ષાબેન મિસ્ત્રી (રહે. શ્રી રેસિડેન્સી, બારડોલી) સ્વિફ્ટ કારમાં સવાર થઈ હાંસોટ તાલુકાના શેરા ગામે પાર્લરના કામ અર્થે જઈ રહ્યા હતા. કીમ-ઓલપાડ હાઇવે પર અણીતા અને બોલાવ ગામ વચ્ચે આર્યમ સ્કૂલના ગેટ પાસે અચાનક એક ભૂંડ કારની આડે આવી ગયું હતું. પશુને બચાવવા જતાં કારની ગતિને કારણે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબુ છૂટી ગયો હતો અને કાર સીધી રોડની સાઈડમાં ઊંડી કાસમાં પલટી મારી ગઈ હતી.

અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો. સ્થાનિક રહીશો અને માર્ગ પરથી પસાર થતા વાહનચાલકો તાત્કાલિક મદદે દોડી આવ્યા હતા. જે બાદ 112 વાન અને 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી હતી. કાસમાં ખાબકેલી કારને બહાર કાઢી તપાસ કરતા, કાર ચલાવી રહેલા જંખનાબેનનું ગંભીર ઈજાઓને કારણે સ્થળ પર જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે ગંભીર રીતે ઘવાયેલા વર્ષાબેનને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ તેમણે પણ જીવ ગુમાવ્યો હતો.

બનાવની જાણ થતા જ કીમ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ખસેડી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. એક જ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી બે પરિચિત મહિલાઓના મોતથી બારડોલી અને હાંસોટ પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

