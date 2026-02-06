ETV Bharat / state

વ્યાજખોરો ખેડૂતનું ટ્રેક્ટર ઉપાડી ગયા, ખેડૂતે દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી બે સામે ફરીયાદ

ભાવનગર જિલ્લામાં વ્યાજખોરોનો આતંક સામે આવ્યો છે, જ્યાં વ્યાજે લીધેલા પૈસાની લેતી-દેતીમાં વ્યાજખોરો એક ખેડૂતનું ટ્રેક્ટર ઉપાડી ગયા હતાં.

પાવઠી ગામના ખેડૂતે બે વ્યાજખોરો સામે દાઠા પોલીસમાં નોંધાવી ફરીયાદ
પાવઠી ગામના ખેડૂતે બે વ્યાજખોરો સામે દાઠા પોલીસમાં નોંધાવી ફરીયાદ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 7:54 AM IST

ભાવનગર: જિલ્લાના પાવઠી ગામમાં રહેતા અને લોન ઉપર ટ્રેક્ટર લઈને ખેતર ખેડીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતાં એક ખેડૂતનું ટ્રેક્ટર બે વ્યાજખોર બળજબરી પૂર્વક લઈ જતા દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમગ્ર ઘટના પાછળ વ્યાજે લીધેલા પૈસાને પગલે વ્યાજખોરોએ બળજબરીપૂર્વક ટ્રેક્ટર લઈને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાની ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ત્રણ દીકરી અને એક દીકરા સાથે ભાવનગર જિલ્લાના દાઠાના પાવઠી ગામમાં રહેતા રમેશ બાબુભાઈ વાળાએ પોલીસમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર તેમણે એક ટ્રેક્ટર લોન ઉપર લીધું હતું. 17 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ તેઓ ઉચડી ગામે સુરાપુરા દાદાના મંદિરેથી દર્શન કરીને બપોરે પરત પાવઠી ફરી રહ્યાં હતાં ત્યારે મોટરસાયકલ ઉપર આવેલા બોડકી ગામના ગીગા વાજાભાઈ ભાદરકા અને ફુલસર ગામના વેલા કમાભાઈ હડકીયા નામના બે શખ્સોએ તેમને આંતર્યા હતા અને હાઇવે ઉપર રોકીને બળજબરીપૂર્વક ટ્રેક્ટર લઈ લીધું હતું.

રોડ ઉપર અટકાવીને ટ્રેક્ટર બળજરૂરી પૂર્વક લઈ લીધા બાદ રમેશભાઈ વાળાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી, અને કહ્યું હતું કે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, જ્યાં કેસ કરવો હોય ત્યાં કેસ કરી લે ટ્રેક્ટર તારું લઈ જવાનું છે, વચ્ચે આવીશ તો જાનથી મારી નાખીશ, એમ કહીને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતાં. ફરિયાદી રમેશભાઈ વાળાએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, તેમની માતાને સ્નાયુની બીમારી હોવાથી તેઓ સારવારના કામમાં લાગેલા હતા અને તેથી જ તેઓ ફરિયાદ મોડી કરવા આવ્યા. ભાવનગર પણ અરજી મોકલેલી છે જેને લઇને 31 જાન્યુઆરી 2026ના તળાજા પોલીસ સ્ટેશનમાં નિવેદન લેતા હવે દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, દસ મહિના પહેલા રમેશભાઈ વાળાને પૈસાની જરૂર હોવાથી વેલા કમાભાઇ હાડકીયાને વાત કરી હતી અને તેણે ગીગા વાજાભાઈ ભાદરકા પાસેથી 50,000 રૂપિયા 3 ટકા લેખે વ્યાજે લીધા હતા, તેના બદલામાં તેમણે 75- 75 હજારના બે ચેક લખીને આપેલા હતા. ત્યારબાદ બે મહિના પછી વેલા કમાભાઈએ કોરો ચેક સહી વાળો આપેલો પછી વેલાભાઈએ કહેલું હવે 15 ટકા થશે. આમ પૈસા લીધેલા તે વ્યાજના પૈસા કે મુદ્દલ પૈસા આપેલ નહીં હોવાથી ટ્રેક્ટર બળજબરી પૂર્વક લઈ જઈ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાની ફરિયાદ પાવઠી ગામના રમેશભાઈ વાળાએ નોંધાવી છે.

