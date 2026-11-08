CCTV: અમદાવાદમાં સિગારેટ ચોરોનો તરખાટ! ધાળો દિવસે લાખોની સીગારેટ ચોરીની ઘટનાઓને આપ્યો અંજામ
આ બેગમાં અંદાજે રૂ. 1.63 લાખની કિંમતનો સિગારેટનો જથ્થો હતો.
Published : November 8, 2026 at 3:46 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં દુકાનો અને પાન પાર્લર પર સિગારેટની ડિલિવરી કરવા આવતા વેપારીઓને નિશાન બનાવી સિગારેટના બેગની ઉઠાંતરી કરનારા બે શખ્સોને યુનિવર્સિટી પોલીસે અટકાયતમાં લીધા છે. રાહુલ અને કૃણાલ નામના આ બંને શખ્સો શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં માત્ર સિગારેટના પેકેટ ભરેલા બેગની જ ચોરી કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગોતા, થલતેજ, ચાંદખેડા, મણિનગર, પાલડી, નવરંગપુરા અને દર્પણ ચાર રસ્તા સહિતના વિસ્તારોમાં ચોરીના બનાવો બન્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ચોરીની કેટલીક ઘટનાઓ CCTV કેમેરામાં પણ કેદ થઈ છે.
ડિલિવરી દરમિયાન વેપારીનો બેગ ગાયબ
ચોરીની એક ઘટનામાં ગોતાના સર્વોદય પાન પાર્લર ખાતે સિગારેટની ડિલિવરી આપવા ગયેલા વેપારીનો સિગારેટ ભરેલો થેલો ચોરાયો હતો. આ બેગમાં અંદાજે રૂ. 1.63 લાખની કિંમતનો સિગારેટનો જથ્થો હતો. વેપારી ડિલિવરીના કામમાં વ્યસ્ત હતો ત્યારે તકનો લાભ લઈને બેગની ઉઠાંતરી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ ઉપરાંત થલતેજ વિસ્તારમાં પણ સિગારેટ ભરેલા બેગની ચોરીનો બનાવ બન્યો હતો. અહીં અંદાજે રૂ. 1.50 લાખની કિંમતનો સિગારેટનો જથ્થો ચોરાયો હતો. આ બંને બનાવો સહિત શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ આ જ પ્રકારની ચોરીઓ થઈ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
માત્ર સિગારેટના પેકેટ ભરેલા બેગને જ બનાવતા નિશાન
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, બંને શખ્સો ખાસ કરીને સિગારેટના પેકેટ ભરેલા બેગને જ નિશાન બનાવતા હતા. વેપારીઓ જ્યારે પાન પાર્લર કે દુકાન પર સિગારેટની ડિલિવરી આપવા જતા અને બેગ મૂકીને માલ પહોંચાડવાની કામગીરીમાં વ્યસ્ત થતા, ત્યારે બંને તકનો લાભ લઈને બેગની ઉઠાંતરી કરતા હતા. આ રીતે શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ચોરીના બનાવોને અંજામ આપ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
CCTVના આધારે પોલીસ તપાસમાં ઝડપાયા
ચોરીની કેટલીક ઘટનાઓ CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. પોલીસ દ્વારા મળેલા CCTV ફૂટેજ અને અન્ય વિગતોના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ તપાસ દરમિયાન રાહુલ અને કૃણાલ નામના બે શખ્સોની સંડોવણી સામે આવતાં યુનિવર્સિટી પોલીસે બંનેને અટકાયતમાં લીધા હતા.
હાલમાં આ મામલે અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ફરિયાદો નોંધવાની અને વધુ તપાસ કરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. બંને શખ્સોએ કયા વિસ્તારોમાં કેટલી ચોરી કરી, કેટલો સિગારેટનો જથ્થો ચોર્યો અને ચોરાયેલા જથ્થાનું શું કર્યું તે સહિતની બાબતો અંગે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
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