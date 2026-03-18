નવસારી શહેરમાં સગીરાના મોતની બે થીયરી, પોલીસે શરુ કરી તપાસ

16 વર્ષની આયુષી દીપકભાઈ નાયકા સોમવારની સાંજે ઘરેથી નાસ્તો લેવા નીકળી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 3:40 PM IST

નવસારી: નવસારી શહેરમાં એક કિશોરીના રહસ્યમય મોતની ઘટના અનેક સવાલો ઉભા કરી રહી છે. એરુ રોડ વિસ્તારમાં આવેલા કૃષિ યુનિવર્સિટી સામે કાશીબાગ સમોદિયા ફળિયામાં રહેતી 16 વર્ષની આયુષી દીપકભાઈ નાયકા સોમવારની સાંજે ઘરેથી નાસ્તો લેવા નીકળી હતી, પરંતુ થોડા જ સમયમાં તેણી નજીકના સરગમ એપાર્ટમેન્ટના પરિસરમાં બેભાન હાલતમાં મળી આવી. સ્થાનિક લોકોની મદદથી તેને તાત્કાલિક 108 ઇમરજન્સી સેવા દ્વારા નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી.

આ ઘટનાને લઈને શરૂઆતમાં પરિવારજનો અને સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો કે આયુષીના શરીર પર વીજ વાયર પડેલો હતો અને વીજ કંપનીની બેદરકારીના કારણે કરંટ લાગવાથી તેનું મોત થયું હોઈ શકે છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, રસ્તા પર જીવંત વાયર તૂટી પડવાના કારણે આ દુર્ઘટના બની હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ઘટનાસ્થળે એકઠા થયેલા લોકોએ પણ વીજ વ્યવસ્થાની બેદરકારી સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

જો કે, ઘટનાની તપાસ દરમિયાન નવા પાસાં સામે આવ્યા છે. જલાલપુર પોલીસના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. લાડુમોરે આપેલી માહિતી મુજબ, આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરતાં આયુષી સરગમ એપાર્ટમેન્ટના પાંચમા માળે ટેરેસ તરફ જતી દેખાઈ છે. પરંતુ તે પાછી નીચે આવતી હોવાનો કોઈ ફૂટેજ મળ્યો નથી. વધુમાં, ટેરેસ પરથી આયુષીના ચંપલ પણ મળી આવ્યા છે, જે તપાસને નવી દિશા આપે છે.

આ આધારે પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં એવું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે કે આયુષી ટેરેસ પરથી નીચે પડતા તેનું મોત થયું હોઈ શકે છે. છતાં પણ, આ મામલો હજી સંપૂર્ણ રીતે સ્પષ્ટ થયો નથી. હાલ પોલીસ દ્વારા અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વિવિધ દિશામાં તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવી રહી છે.

આ ઘટના શહેરમાં ચકચાર મચાવી રહી છે અને સચોટ કારણ સામે આવે તે માટે પરિવારજનો તેમજ સ્થાનિકો ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

