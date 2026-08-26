વડોદરામાં સ્વાઇન ફ્લૂના બે કેસ નોંધાતા તંત્ર એલર્ટ, SSG હોસ્પિટલમાં 25 બેડનો આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર
વડોદરામાં SSG હોસ્પિટલમાં સ્વાઇન ફ્લૂના કેસને લઇને દર્દીઓ માટે 25 બેડનો આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
Published : August 26, 2026 at 4:32 PM IST
વડોદરા: વડોદરામાં સ્વાઇન ફ્લૂના બે કેસ નોંધાતા તંત્ર એલર્ટ થયું છે. SSG હોસ્પિટલમાં સ્વાઇન ફ્લૂના કેસને લઇને દર્દીઓ માટે 25 બેડનો આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. એક દર્દીનો સ્વાઇન ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે અને તેમની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે. બીજી તરફ સારવાર બાદ એક દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.
સ્વાઇન ફ્લૂને લઇને તંત્ર એલર્ટ
વડોદરાની સયાજી જનરલ હોસ્પિટલ (SSG) હોસ્પિટલમાં સ્વાઇન ફ્લૂને લઈને તંત્ર દ્વારા જરૂરી તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. સ્વાઇન ફ્લૂના કેસ સામે આવતા હોસ્પિટલ તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવ્યું છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, મહેશભાઇ તડવી નામના દર્દીનો સ્વાઇન ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. દર્દીની હાલત ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને દર્દીને તબીબી દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે અને નોડલ ઓફિસર દ્વારા સમગ્ર સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં રાખવામાં આવી રહી છે.
બીજી તરફ મુસ્કાન નામના દર્દીની પણ સ્વાઇન ફ્લૂને લઇને સારવાર ચાલતી હતી. સારવાર બાદ તબિયતમાં સુધારો થતાં હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.
હોસ્પિટલમાં આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર
સ્વાઇન ફ્લૂના દર્દીઓની સારવાર માટે હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા આઇસોલેશન વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. 25 બેડનો આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર રાખવામાં આવતા જરૂરિયાત મુજબ દર્દીઓને અલગ રાખીને સારવાર આપી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
હાલ તંત્ર દ્વારા પોઝિટિવ દર્દીની સ્થિતિ પર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. નોડલ ઓફિસરની દેખરેખ હેઠળ દર્દીની સારવાર અને જરૂરી તબીબી પ્રક્રિયાઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ શંકાસ્પદ દર્દીના રિપોર્ટ અને સારવારની સ્થિતિ પર પણ હોસ્પિટલ તંત્રની નજર છે.
સ્વાઇન ફ્લૂ એક શ્વસનતંત્રને અસર કરતો ચેપ હોવાથી હોસ્પિટલમાં સંક્રમણ ન ફેલાય તે માટે આઇસોલેશન અને જરૂરી સાવચેતી મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહે છે ત્યારે SSG હોસ્પિટલમાં અગાઉથી જ અલગ વોર્ડ તૈયાર રાખવામાં આવતા તંત્રની તૈયારીઓ સામે આવી છે.
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