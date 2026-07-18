જામનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, બંને બાળકો વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર
જામનગરના ગણપતનગર અને રવિ પાર્ક વિસ્તારમાંથી બે બાળકોમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો સામે આવ્યા બાદ તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા.
Published : July 18, 2026 at 1:48 PM IST
જામનગર : ચાંદીપુરા વાયરસનો ખતરો વધતો જઈ રહ્યો છે ત્યારે શહેરમાં બે શંકાસ્પદ કેસ સામે આવતા આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. વોર્ડ નંબર-6ના ગણપતનગર અને ઢીંચડા રોડના રવિ પાર્ક વિસ્તારમાંથી બે માસૂમ બાળકોમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળતાં બંનેની હાલત ગંભીર છે અને તેમને વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ગણપતનગર વિસ્તારમાં રહેતા એક વર્ષના બાળકને તેમજ રવિ પાર્કના અન્ય એક બાળકને તીવ્ર તાવ અને આંચકી આવતાં તાત્કાલિક જી.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બંને બાળકોની તબિયત વધુ લથડતાં તેમને હોસ્પિટલના સ્પેશિયલ ICU વોર્ડમાં વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર, બંનેના સેમ્પલ મેળવી પુષ્ટિ માટે તાત્કાલિક પુણેની નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વિરોલોજી (NIV) ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે. લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ વાયરસની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ શકશે.
"હાલ બંને બાળકોની સ્થિતિ ગંભીર છે અને તેઓ સ્પેશિયલ પીડિયાટ્રિક ICU વોર્ડમાં વેન્ટિલેટર પર સારવાર હેઠળ છે. વાયરસ મગજ પર સીધી અસર કરતો હોવાથી બાળકોને તીવ્ર તાવ સાથે આંચકી આવી રહી છે. તમામ જરૂરી સપોર્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી રહી છે અને પુણે લેબોરેટરીના રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે." - ડૉ. સોનલ શાહ, બાળકોના ડૉક્ટર, જી.જી. હોસ્પિટલ, જામનગર
એકસાથે બે શંકાસ્પદ કેસ સામે આવતા જામનગર મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. પ્રભાવિત વિસ્તારો ગણપતનગર અને રવિ પાર્કમાં તાત્કાલિક ધોરણે મેડિકલ સર્વેલન્સની ટીમો ઉતારી દેવામાં આવી છે.
"કેસ સામે આવતાં જ ટીમોએ ગણપતનગર અને રવિ પાર્ક વિસ્તારમાં ઘરે-ઘરે જઈને સર્વેલન્સ શરૂ કરી દીધું છે. ખાસ કરીને કાચા મકાનો અને દિવાલોમાં જોવા મળતી સેન્ડફ્લાયના નાશ માટે ખાસ પાવડર અને જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મચ્છરો અને માખીઓનો ઉપદ્રવ અટકાવવા સઘન ફોગિંગ ડ્રાઈવ પણ હાથ ધરાઈ છે." - ડૉ. જૈમિન ભુવા, જામનગર મનપા
ચોમાસાની ઋતુમાં રેતીની માખી વધુ સક્રિય થતી હોવાથી આરોગ્ય અધિકારીઓએ વાલીઓને વિશેષ સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. જો બાળકોમાં અચાનક તીવ્ર તાવ, સતત ઉલ્ટી, આંચકી અથવા બેભાન થવાના લક્ષણો જણાય, તો તરત નજીકની સરકારી હોસ્પિટલ અથવા ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવા જણાવાયું છે. બાળકોને આખું શરીર ઢંકાય તેવા કપડાં પહેરાવવા અને ઘરની આસપાસ ગંદકી જમા ન થવા દેવા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...