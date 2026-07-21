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દેવભૂમિ દ્વારકામાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, બંને બાળકોને જામનગર રિફર

રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસો સામે આવી રહ્યા છે, જેના કારણે આરોગ્ય વિભાગ સતત સતર્ક છે.

દેવભૂમિ દ્વારકામાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, બંને બાળકોને જામનગર રિફર
દેવભૂમિ દ્વારકામાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, બંને બાળકોને જામનગર રિફર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 7:36 PM IST

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દ્વારકા: રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસના વધતા શંકાસ્પદ કેસોને લઈને આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ મોડમાં છે. ત્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પણ બે શંકાસ્પદ કેસ સામે આવતા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. દ્વારકા શહેર અને લાંબા ગામમાં બે બાળકોમાં ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો જોવા મળતા તેમને વધુ સારવાર અને તપાસ માટે જામનગરની ગુરુ ગોવિંદસિંહ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસો સામે આવી રહ્યા છે, જેના કારણે આરોગ્ય વિભાગ સતત સતર્ક છે. આ વચ્ચે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પણ બે શંકાસ્પદ કેસ નોંધાતા આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થયું છે.

દેવભૂમિ દ્વારકામાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ, બંને બાળકોને જામનગર રિફર (ETV Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી મુજબ દ્વારકા શહેર અને લાંબા ગામના બે બાળકોમાં ચાંદીપુરા વાયરસ જેવા લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા. પ્રાથમિક સારવાર બાદ બંને બાળકોને વધુ તપાસ અને વિશેષ સારવાર માટે જામનગરની ગુરુ ગોવિંદસિંહ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તબીબોની દેખરેખ હેઠળ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગની ટીમો બંને વિસ્તારોમાં પહોંચી ગઈ હતી. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ઘર-ઘર સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે અને બાળકોના આરોગ્યની તપાસ સાથે આસપાસના લોકોની પણ આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.

આ ઉપરાંત મચ્છરના ઉપદ્રવને રોકવા માટે ફોગિંગ, દવાનો છંટકાવ અને સ્વચ્છતા અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. લોકોને ઘરની આસપાસ પાણી ભરાઈ ન રહે તેની તકેદારી રાખવા તેમજ મચ્છરદાની અને અન્ય રક્ષણાત્મક ઉપાયો અપનાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હાલ બંને કેસ શંકાસ્પદ છે અને ચાંદીપુરા વાયરસની પુષ્ટિ લેબોરેટરીના રિપોર્ટ બાદ જ થશે. ત્યાં સુધી લોકો અફવાઓથી દૂર રહે અને તાવ, ઉલટી, બેભાન થવું અથવા અન્ય ગંભીર લક્ષણો જણાય તો વિલંબ કર્યા વગર નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરે તેવી અપીલ પણ કરવામાં આવી છે.

TAGGED:

REFERRED TO JAMNAGAR
TWO SUSPECTED CASES
DEVBHUMI DWARKA
CHANDIPURA VIRUS IN DEVBHUMI DWARKA
CHANDIPURA VIRUS

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