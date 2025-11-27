નવસારીમાં શાળા બહાર બે વિદ્યાર્થીઓ બાખડ્યા, એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થીને ઝિંકી દીધી કાતર
નવસારીમાં બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી બોલાચાલી બાદ એક વિદ્યાર્થીએ ગુસ્સામાં આવી બીજા વિદ્યાર્થી પર ધારદાર કાતરથી હુમલો કર્યો હતો.
Published : November 27, 2025 at 2:48 PM IST
નવસારી: વાલીઓમાં ચિંતા ફેલાવે એવો એક ગંભીર કિસ્સો શહેરમાંથી પ્રકાશમાં આવ્યો છે. શહેરની એક ખાનગી સ્કૂલની બહાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી બાદ મામલો બીચકતા ગંભીર હુમલામાં પરિણમ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી બોલાચાલી બાદ એક વિદ્યાર્થીએ ગુસ્સામાં આવી બીજા વિદ્યાર્થી પર ધારદાર કાતરથી હુમલો કર્યો હતો. કાતર વાગતા ઘાયલ વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ઘાયલ વિદ્યાર્થીએ પોતાના વાલીઓને વિગતવાર માહિતી આપી, જેના પગલે સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો છે. હાલ પોલીસે ઘટના કેવી રીતે બની, ક્યાં બની અને કઈ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ સંકળાયેલા છે તેની તપાસ શરૂ કરી છે.
આ બનાવથી વાલીઓમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે, કારણ કે અમદાવાદમાં તાજેતરમાં જ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી આ ઉગ્ર ઘટનાને લઈને શહેરભરમાં ચર્ચા જગાવી હતી. આજ પ્રકારનો બનાવ નવસારીમાં બનતા, શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી સુરક્ષા અંગેના પ્રશ્નો ફરી ઉઠવા લાગ્યા છે.
આ સમગ્ર મુદ્દે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી જયેશ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલી આ માથાકૂટની ઘટના તેમની જાણમાં આવી છે. “અમે હાલમાં તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે આ ઘટના કઈ શાળાની છે અને કયા સમયે બની. પ્રાથમિક માહિતી મેળવ્યા બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે,” એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
શહેરની જાણીતી શાળાની બહાર જ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે આ પ્રકારનો હિંસક બનાવ બનવાથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા, દેખરેખ અને શાળાની બહાર સ્ટાફની હાજરી અંગે પણ સવાલો ઉભા થયા છે. વાલીઓએ પણ શાળાઓને વધુ સતર્ક રહેવા અપીલ કરી છે.
ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીના પિતા રિષિત રાજાણી જણાવ્યું હતું કે, તેમના પુત્રની શાળામાં સ્કૂલની બહાર આશરે 1:30 વાગ્યાની આસપાસ અન્ય વિદ્યાર્થીએ કાતરથી હુમલો કર્યો હતો અને તે ફરાર થઈ ગયો હતો. આ બાબતનો મારા પુત્રનો કોલ આવતા હું ત્યાં દોડી ગયો હતો અને મારા પુત્રને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.હાલ આ બાબતની અમે પોલીસને પણ જાણ કરી છે પરંતુ આ ઘણી ગંભીર ઘટના છે, જેથી તમામ વાલીઓએ ચેતવાની જરૂર છે. અગાઉ આવી ઘટના બરોડાને અમદાવાદમાં પણ થઈ ચૂકી છે, જેથી સ્કૂલ અને વાલીઓએ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આ ઘટનાને લગતા અવેરનેસના કાર્યક્રમ સ્કૂલમાં યોજવામાં આવે તો આવી ઘટનાને રોકી શકાય તેમ છે. આ ઘટનાને પગલે પોલીસ અને શિક્ષણ વિભાગ બંને સક્રિય થઈને જરૂરી તપાસ આગળ ધપાવી રહ્યા છે, જ્યારે શહેરમાં બાળકોની સલામતી અંગે ચર્ચાનો માહોલ છવાયો છે.