જૂનાગઢમાં જ્વેલર્સને લૂંટનારા બે લૂંટારૂ 30 મિનિટમાં ઝડપાયા, સાડા ત્રણ લાખથી વધુના સોનાના દાગીના સાથે ધરપકડ
જૂનાગઢ પોલીસે 30 મિનિટના સમયની અંદર જ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ નજીકથી લૂંટારાઓને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : October 24, 2026 at 10:35 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં જૂની સિવિલ હોસ્પિટલ નજીક એક જ્વેલર્સ પાસેથી સાડા ત્રણ લાખ કરતા વધુના સોનાના દાગીનાની લૂંટ કરનારા બે લૂંટારા ગણતરીની મિનિટોમાં જ ઝડપાયા છે. જૂનાગઢ પોલીસે 30 મિનિટના સમયની અંદર જ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ નજીકથી લૂંટારાઓને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જ્વેલર્સને લૂંટનારા લૂંટારા 30 મિનિટમાં ઝડપાયા
જૂનાગઢમાં માંડવી ચોક જ્વેલર્સ બજારમાં આલીફા જ્વેલર્સના માલીક મુઝીબુર રહેમાન શેખે સાડા ત્રણ લાખ કરતા વધુના સોનાના દાગીનાની લૂંટની ફરિયાદ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી હતી. પોલીસે આ ફરિયાદના આધારે લૂંટની 30 મિનિટ કરતા પણ ઓછા સમયમાં બે લૂંટારૂઓને કાર સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા.
બનાવની વિગત જોઇએ તો, શુક્રવાર સાંજના સમયે મુખ્ય આરોપી યશ આલીફા જ્વેલર્સમાં સોનાના દાગીના ખરીદવા માટે ગયો હતો, જ્યાં તેણે કાનના બે ઇયરિંગ અને સોનાની એક ચેઇન પસંદ કરીને તેને ખરીદી હતી. જ્યારે પૈસા આપવાની વાત આવી ત્યારે આરોપીએ મુઝીબુર રહેમાન શેખને આંગડિયામાંથી પૈસા લાવી તેને ચૂકતે કરીશ તેવો વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો. તે બાદ મુઝીબુર રહેમાન શેખ તેમની બાઇકમાં યશને આંગડિયા પેઢીમાં પૈસા લેવા માટે સાથે નીકળ્યા હતા.
આરોપી જૂની સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે પહેલા જ તેના અન્ય એક સાગરિત સાથે ઉભી રાખેલી કારમાં જ્વેલર્સને લઇ ગયો હતો અને કારમાં પૈસા રાખેલા છે તે આપવાની વાત કરી હતી. બાઇક પરથી ઉતરી આરોપી કારમાં બેસી ગયો હતો અને ત્યારબાદ કારમાં પડેલા એક કાળા થેલા જેમાં અસલી નહીં પણ ચિલ્ડ્રન બેન્કના નકલી પૈસા રાખેલા હતા તે જ્વેલર્સને આપ્યા હતા. આ પૈસા ગણવાની વાત જ્વેલર્સે કરતા યશે તેની પાસે રહેલ તીક્ષ્ણ હથિયાર બતાવી જ્વેલર્સ પાસેથી સોનાના દાગીનાની લૂંટ કરી હતી અને કારમાં ફરાર થઇ ગયો હતો.
ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી અને ગણતરીની મિનિટોમાં જ બે આરોપીઓને કાર સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા અને જ્વેલર્સને સાડા ત્રણ લાખના સોનાના દાગીના પરત અપાવ્યા હતા.
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