કચ્છની પાલારા જેલમાં બે કેદીઓનો જેલ સહાયક પર બ્લેડથી જીવલેણ હુમલો
આરોપીઓ સજ્જનસિંહ હરવંશસિંહ રાયશીખ અને વિજયસિંહ મલકીતસિંહ રાયશીખ છે.
Published : June 24, 2026 at 4:18 PM IST
ભુજ: કચ્છની પાલારા જેલમાં ગઈકાલે રાત્રે એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. સજા ભોગવતા બે કેદીઓએ તીક્ષ્ણ બ્લેડ વડે જેલ સહાયક પર હુમલો કરીને તેમને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત કર્યા છે.
બનાવ જેલના સર્કલ નંબર-૨ના ગેટ પાસે આવેલા ટેલિફોન બુથની નજીક બન્યો હતો. હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત જેલ સહાયક પ્રિતેશ વડાવીયાને તાત્કાલિક ભુજની જી.કે. જનરલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તેમને કાનની નીચે ગંભીર ઇજા પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ભુજ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓ સજ્જનસિંહ હરવંશસિંહ રાયશીખ અને વિજયસિંહ મલકીતસિંહ રાયશીખ છે. બંને કેદીઓ કાચા કામના હતા. પોલીસે બંને વિરુદ્ધ કેસ નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
જેલ સૂત્રો અનુસાર, હુમલાનું કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી. આરોપીઓએ કયા કારણોસર આ હુમલો કર્યો અને તેમણે કયા પ્રકારની વસ્તુ અથવા હથિયારનો ઉપયોગ કર્યો તે અંગે સત્તાવાર વિગતો હજુ બહાર આવી નથી. જેલ પ્રશાસને પણ આ મામલે આંતરિક તપાસ શરૂ કરી છે.
પાલારા જેલમાં વારંવારની અનિયમિતતા
ઉલ્લેખનીય છે કે, પાલારા જેલમાં છેલ્લા સમયમાં અવારનવાર કેદીઓ પાસેથી મોબાઇલ ફોન સહિત વિવિધ પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ પકડાતી રહી છે. આ ઘટના પછી જેલ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને તપાસ પર પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે.
હાલમાં જેલ પ્રશાસન અને સ્થાનિક પોલીસ સમગ્ર મામલાની વિગતવાર તપાસ કરી રહ્યા છે. ઇજાગ્રસ્ત જેલ સહાયકની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વધુ વિગતો માટે તપાસ ચાલુ છે.
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