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સુત્રાપાડામાં પૂર્વ સરપંચ બન્યા બુટલેગર! વિદેશી દારૂ સાથે બે ઝડપાયા

ભુવાટીંબી ગામના પાટિયા પાસે LCBની કાર્યવાહી: બાઇકમાંથી 44 બોટલ દારૂ, મોબાઇલ અને વાહન મળી કુલ રૂ.57,380નો મુદ્દામાલ કબજે

ભુવાટીંબી ગામના પાટિયા પાસે LCBની કાર્યવાહી: બાઇકમાંથી 44 બોટલ દારૂ, મોબાઇલ અને વાહન મળી કુલ રૂ.57,380નો મુદ્દામાલ કબજે
ભુવાટીંબી ગામના પાટિયા પાસે LCBની કાર્યવાહી: બાઇકમાંથી 44 બોટલ દારૂ, મોબાઇલ અને વાહન મળી કુલ રૂ.57,380નો મુદ્દામાલ કબજે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 6:38 PM IST

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ગીર સોમનાથ: સુત્રાપાડા તાલુકામાં LCB પોલીસે વિદેશી દારૂની હેરાફેરી સામે કાર્યવાહી કરી છે. ભુવાટીંબી ગામના પાટિયા નજીકથી લાખાપરા ગામના પૂર્વ સરપંચ સહિત બે શખ્સોને વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે દારૂનો જથ્થો પૂરો પાડનાર ઉનાના એક શખ્સનું નામ સામે આવ્યું છે, જે હાલ પોલીસને મળી આવ્યો નથી.

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ LCBની ટીમ સુત્રાપાડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. દરમિયાન વેરાવળ-કોડીનાર હાઇવે પર ભુવાટીંબી ગામના પાટિયા નજીક બાતમી મળી હતી કે, લાખાપરા ગામના માજી સરપંચ ભરતભાઇ પરબતભાઇ સોલંકી અને નાગજીભાઇ નથુભાઇ વાળા બાઇક મારફતે વિદેશી દારૂનો જથ્થો લઇને પસાર થવાના છે. બાતમીના આધારે પોલીસે પંચોને સાથે રાખી વૉચ ગોઠવી હતી.

દરમિયાન રાત્રિના સમયે બાતમી વાળી હીરો હોન્ડા સ્પ્લેન્ડર NXG બાઇક આવતા પોલીસે તેને રોકી તપાસ હાથ ધરી હતી. બાઇકના વચ્ચેના ભાગે રાખેલા કાળા ઝભલામાંથી અલગ-અલગ બ્રાન્ડની 180 એમએલની કુલ 44 બોટલ વિદેશી દારૂ મળી આવી હતી જે દારૂની કુલ કિંમત રૂ.7,380 હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.

પોલીસે બંને શખ્સોની અંગ ઝડતી દરમિયાન બે મોબાઇલ ફોન પણ કબજે કર્યા હતા. આ ઉપરાંત દારૂની હેરાફેરીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી નાગજીભાઇ વાળાની હીરો હોન્ડા સ્પ્લેન્ડર બાઇક પણ કબજે કરવામાં આવી હતી. આમ, દારૂ, બે મોબાઇલ ફોન અને બાઇક સહિત કુલ રૂ.57,380નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

પોલીસ ફરિયાદમાં પકડાયેલા શખ્સોએ આ દારૂનો જથ્થો ઉના ખાતે રહેતા ફારૂક ઇબ્રાહિમ શેખ પાસેથી મેળવ્યો હોવાનું જણાવાયું છે. ફારૂક શેખ સ્થળ પર હાજર મળી આવ્યો ન હોવાથી તેને શોધવા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ મામલે માજી સરપંચ ભરતભાઇ પરબતભાઇ સોલંકી, નાગજીભાઇ નથુભાઇ વાળા અને ફારૂક ઇબ્રાહિમ શેખ સામે પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ 65(AA), 98(2) અને 81 હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

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FOREIGN LIQUOR IN SUTRAPADA
વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
સૂત્રાપાડા વિદેશી દારૂ
પૂર્વ સરપંચ દારૂ સાથે ઝડપાયા
પૂર્વ સરપંચ દારૂ સાથે ઝડપાયા

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