ધારી-બગસરા રોડ પર બે બાઇક સામસામે અથડાતા બે લોકોના મોત, ત્રણ ઘાયલ
અમરેલીમાં ધારી-બગસરા રોડ પર બે બાઇક સામ સામે અથડાતા બે લોકોના મોત થયા હતા.
Published : January 30, 2026 at 8:20 PM IST
અમરેલી: અમરેલીમાં એક રોડ અકસ્માતમાં બે લોકોના મોત થયા છે. ધારી-બગસરા રોડ પર બે બાઇક સામ સામે અથડાતા ગંભીર અકસ્માત થયો હતો. આ ઘટનામાં બે લોકોના મોત થયા છે જ્યારે ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને સારવાર માટે ધારી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ દોડી આવી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, અમરેલીમાં ધારીથી બગસરા તરફ જતા માર્ગ પર હામાપુર ગામ નજીક બે મોટર સાયકલ સામ સામે ટકરાઇ હતી જે બાદ અકસ્માત સર્જાયો હતો. અથડામણ એટલી જોરદાર હતી કે બાઇક ચાલકો રોડ પર પટકાયા હતા. અકસ્માતની જાણ થતા જ આસપાસના સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા અને 108 એમ્બ્યુલન્સને બોલાવીને તમામને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ અકસ્માતમાં પ્રવીણ વલ્લભદાસ તેમજ દિનુભાઇ બ્લોચ નામના બે વ્યક્તિના મોત થયા હતા જ્યારે ત્રણ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થતા તબીબોએ પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર અર્થે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રિફર કર્યા હતા. હાલ ઇજાગ્રસ્તોની સારવાર ચાલી રહી છે.
ઘટનાની માહિતી મળતા ધારી પોલીસનો કાફલો સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે મૃતકોના મૃતદેહનું પંચનામુ તૈયાર કરી પોસ્ટમોર્ટમ માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સાથે જ પોલીસે સ્થળ પર જઇ અકસ્માત અંગે જરૂરી માહિતી એકત્ર કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
ધારી-બગસરા રોડ પર થયેલા અકસ્માત મામલે અમરેલી જીલ્લા 108ના અધિકારી અમાનત નકવીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને મેસેજ મળ્યો હતો જેથી તરત જ 108 ધારીને સૂચિત કરી ઘટનાસ્થળ પર મોકલી હતી અને અકસ્માત થયેલા વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, સારવાર દરમિયાન બે લોકોના મોત થયા હતા."
