સુરેન્દ્રનગર: લીંબડીમાં રસ્તે રખડતા ઢોરનો આતંક, 2 લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા
રસ્તે રખડતા ઢોરને પકડવા મુદ્દે હાઈકોર્ટના આદેશ છતાં બેદરકાર તંત્રને લીધે 2 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો
Published : February 3, 2026 at 6:02 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા રસ્તે રખડતા ઢોરને પકડવા માટે આદેશ કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા આ આદેશને નજરઅંદાજ કરાતા હોવાના કિસ્સા વારંવાર સામે આવી રહ્યા છે. આને કારણે ઢોર દ્વારા રાહદારીઓ પર હુમલા, અકસ્માતની ઘટનાઓ બનતી રહે છે. સુરેન્દ્રનગરના લીંબડીમાં આવા જ બે કિસ્સામાં બે લોકોના મૃત્યુ થતા લોકોમાં તંત્ર સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગરના લીંબડીમાં રખડતા ઢોર અને ગાયની હડફેટમાં આવી જતા બે લોકોના મોત નીપજવા પામ્યા છે. એક કિસ્સામાં લીંબડી તાલુકાના પરનાળા ગામે અઢી વર્ષની બાળકી રમી રહી હતી તે દરમિયાન ગાય દ્વારા તેને હડફેટમાં લેવામાં આવી હતી અને તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા લીંબડી સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી પરંતુ તબીબ દ્વારા તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી.
બીજા એક કિસ્સામાં લીંબડીના ટાઉન વિસ્તારમાં આવેલા સૈયદ મોહલ્લામાં 92 વર્ષના વૃદ્ધ મહિલા બાનુબેન ઈસ્માઈલભાઈ કાજી પોતાના ઘર નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન રખડતા ઢોર દ્વારા તેમને હડફેટમાં લઈ અને ખૂંદવામાં આવ્યા હતા. ગંભીર રીતે ઘવાયા બાદ વૃદ્ધને પ્રથમ સારવાર માટે લીંબડી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને વધુ તબિયત ખરાબ હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગર રીફર કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ તેમને બચાવી શકાયા નહોતા.
આ બંને કિસ્સાઓ બાદ જાહેર જનતા અને મૃતકોના પરિવારજનો દ્વારા પણ રખડતા ઢોર પકડવાની અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સાગર રાડીયા સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આગામી દિવસોમાં શહેરી વિસ્તારમાં રખડતા ઢોરને પાંજરે પુરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. અત્યારની વ્યવસ્થાની વાત કરવામાં આવતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, રખડતા ઢોર પકડવાની નગરપાલિકામાં કોઈ વ્યવસ્થા નથી કે કોઈ ટીમ પણ નથી અને બજેટની પણ ફાળવણી નથી પણ આજે રખડતા ઢોરના ત્રાસથી મોતનો આંકડો વધી રહ્યો છે ત્યારે આ સંદર્ભે ટૂંક સમયમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ મુદ્દે લીંબડીના કોંગ્રેસના આગેવાને નગરપાલિકાની કાર્યવાહી સામે રોષ ઠાલવતા કહ્યું કે, અહીં ભાજપના 27 જેટલા કોર્પોરેટરો ભાજપના છે તેમને રખડતા ઢોર દેખાતા નથી. જો નગરપાલિકા દ્વારા આગામી દિવસોમાં ઢોર પકડવા માટેની વ્યવસ્થા નહીં કરાય તો અમે આંદોલન કરીશું.
