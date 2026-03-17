બારડોલીના ઉતારા ગામે મીંઢોળા નદીમાં ન્હાવા પડેલા બે યુવકોના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત
તરતા ન આવડતું હોવાથી યુવાનો ઊંડા પાણીમાં ડૂબી ગયા
Published : March 17, 2026 at 7:30 PM IST
સુરત: બારડોલી તાલુકાના ઉતારા ગામને અડીને આવેલી મીંઢોળા નદીમાં ન્હાવા પડેલા પાંચ મિત્રો પૈકી બે યુવકો ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં તેમના કરુણ મોત નીપજ્યા હોવાના દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી બંને યુવાનોના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ, સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના ઉતારા ગામે મીંઢોળા નદીમાં કુલ 5 યુવકો ન્હાવા માટે ગયા હતા. ન્હાતી વખતે અચાનક બે યુવકો નદીના ઊંડા પાણીમાં ખેંચાઈ ગયા હતા અને જોતજોતામાં ડૂબવા લાગ્યા હતા. અન્ય મિત્રોએ બૂમાબૂમ કરતા સ્થાનિકો દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક બારડોલી ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતા જ બારડોલી ફાયર ફાઈટરોની ટીમે ઘટના સ્થળે પહોંચી ભારે જહેમત બાદ બંને યુવકોના મૃતદેહ નદીમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન મૃતકોની ઓળખ બારડોલીના રામેશ્વર નગર ખાતે રહેતા લેખિરામ પ્રજાપતિ અને તેન ગામે રહેતા હર્ષ પરમાર તરીકે થઈ હતી.
એકસાથે બે આશાસ્પદ યુવકોના મોતને પગલે બારડોલી અને તેન ગામમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. પોલીસે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બંને યુવકોના મોતને પગલે તેમના પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
આ સમગ્ર ઘટના અંગે ફાયર ઑફિસર, ઋષિ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આજરોજ બારડોલી ફાયર કંટ્રોલ રૂમને કૉલ મળ્યો હતો કે, મીંઢોળા નદીમાં બે છોકરા ડૂબી ગયા છે. સ્થાનિકો દ્વારા જાણ કરવામાં આવતા ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને અડધો કલાકની અંદર જ બંને છોકરાઓને બહાર કાઢીને 108 દ્વારા બારડોલી સીએચસી સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
