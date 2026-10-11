જામનગરઃ હાઈસ્પીડ વંદે ભારત ટ્રેનની અડફેટે બે લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત
ઓખા-સાબરમતી વંદે ભારત ટ્રેનની ટક્કરથી બે યુવકોના મોત નીપજતા પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.
Published : October 11, 2026 at 9:28 AM IST
જામનગર: જામનગર શહેરમાં એક અત્યંત દુઃખદ અને ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. જામનગરના દિગ્જામ સર્કલ નજીક આવેલી રેલવે લાઈન પરથી પસાર થઈ રહેલી હાઈસ્પીડ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનની અડફેટે બે વ્યક્તિઓ આવી જતાં બંનેના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. આ હૃદયદ્રાવક બનાવને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી અને લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. પોલીસની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી છે.
પશ્ચિમ રેલવેની અત્યાધુનિક એવી ઓખાથી ઉપડીને સાબરમતી તરફ જતી વંદે ભારત ટ્રેન તેના નિર્ધારિત સમયે જામનગરથી પસાર થઈ રહી હતી. તે જ સમયે દિગ્જામ સર્કલ નજીકના અંધાશ્રમ પાસે રેલવે ટ્રેક પર અચાનક બે વ્યક્તિઓ આવી ગયા હતા. ટ્રેનની ગતિ ખૂબ જ ઝડપી હોવાથી પાયલોટ કંઈ સમજી શકે કે, બ્રેક લગાવી શકે તે પહેલાં જ બંને વ્યક્તિઓને ટ્રેનની જોરદાર ટક્કર વાગી હતા. અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે, બંને લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા.
આ ગોઝારા અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોની પ્રાથમિક ઓળખ પણ થઈ ગઈ છે. મૃતકોમાં 54 વર્ષીય રમેશ ચૌહાણ અને 34 વર્ષીય સોનુ કુમારનો સમાવેશ થાય છે. બનાવ બનતા જ લોકો પાયલોટે તાત્કાલિક અસરથી ટ્રેનને ઘટનાસ્થળે જ રોકી દીધી હતી. અકસ્માતની જાણ થતાં જ રેલવે પોલીસ અને સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો તાબડતોબ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો.
અકસ્માતની ઘટના બાદ સિટી સી પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. Dy.SP જયવીરસિંહ ઝાલાએ ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, પોલીસે બંને મૃતદેહોનો કબજો મેળવીને પંચનામાની કાર્યવાહી કરી છે અને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે જામનગરની જી.જી. સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામા આવ્યા છે. આ બંને વ્યક્તિઓ રેલવે ટ્રેક શા માટે ક્રોસ કરી રહ્યા હતા કે પછી અન્ય કોઈ કારણસર ટ્રેક પર હતા, તે અંગે પોલીસે ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરી છે. આ દુર્ઘટનાના કારણે ટ્રેન વ્યવહાર અને મુસાફરો પણ થોડા સમય માટે પ્રભાવિત થયા હતા.
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