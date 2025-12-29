ભુજમાં બનાવટી ચલણી નોટો સાથે બે ઇસમની ધરપકડ, એક કા પાંચની લાલચ આપી લોકોને છેતરતા હતા
ભુજમાં બનાવટી ચલણી નોટો સાથે બે ઇસમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લોકોને છેતરવાનો પ્રયાસ કરે તે પહેલા જ પોલીસે ઝડપી લીધા હતા.
Published : December 29, 2025 at 7:47 AM IST
ભુજ: અસલ ભારતીય ચલણી નોટના બદલામાં પાંચ ગણા ભાવે બનાવટી ભારતીય ચલણી નોટો આપવાની લોભામણી લાલચ આપી છેતરપિંડી કરતા બે ઇસમોને પશ્ચિમ કચ્છ-ભુજ એસ.ઓ.જીની ટીમે ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે આ બન્ને ઇસમની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ભુજમાં એક લાખના પાંચ લાખની લાલચ આપવી ભારે પડી
અસલ ભારતીય ચલણી નોટના બદલામાં નકલી નોટ બજારમાં ઘુસાડવાનું ષડયંત્ર કચ્છમાં ચાલતું હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. ભુજના કેમ્પ વિસ્તારમાં રહેતા અનસ માંજોઠી અને કૈફ મકબુલ સમા સ્મૃતિવનની બાજુમાં સફેદ કલરની એક્સેસ લઇને લોકોનો સંપર્ક કરતા હતા અને એક લાખના બદલે પાંચ લાખની લાલચ આપી નકલી ભારતીય ચલણી નોટ આપવાની પેરવીમાં હતા.
પશ્ચિમ કચ્છ ભુજ એસ.ઓ.જી પોલીસને આ અંગે ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. આ બાતમીના આધારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી ફેક કરન્સી સાથે અનસ ઉર્ફે અનુડો મામદ માંજોડી તથા કૈફ મકબુલ સમા, રહે-કેમ્પ એરિયા, ભુજવાળાઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા અને મજકૂર ઇસમો વિરૂદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 હેઠળ ભુજ શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાામં આવી હતી.
પકડાયેલા આરોપીઓની વિગત
(1) અનસ ઉર્ફે અનુડો મામદ માંજોઠી, ઉ.વ.૨૪, રહે.મેન્ટલ હોસ્પિટલ પાછળ, કેમ્પ એરિયા, ભુજ
(2) કૈફ મકબુલ સમા, ઉ.વ.18, રહે-રાજેન્દ્રનગર, બ્લોકના કારખાના પાસે, કેમ્પ એરિયા, ભુજ
આરોપીઓ પાસેથી 2 મોબાઇલ ફોન (કિંમત 40,000), સફેદ કલરની એક્સેસ (કિંમત 70000), ભારતીય બચ્ચો કા બેન્કવાળી નોટોના બંડલ-115, રોકડા-8000 રૂપિયા કબ્જે કરવામાં આવ્યા છે.
આ બન્ને આરોપીઓ પાસેથી 1 લાખ 18 હજારનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી તેમના વિરૂદ્ધ ભુજ શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કામગીરીમાં એસ.ઓ.જી પશ્ચિમ-કચ્છ ભુજના પી.આઇ. કે.એમ.ગઢવી તથા પી.એસ.આઇ એમ.એલ.વાઘેલા એસ.ઓ.જી પોલીસ કર્મચારીઓ જોડાયા હતા.
આ પણ વાંચો: