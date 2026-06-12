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જુનાગઢ: 39 કરોડ રૂપિયાની સાયબર છેતરપિંડીમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપનારા બે આરોપીઓની ધરપકડ

આરોપીઓ છેતરપિંડીની રકમમાંથી પોતાનું કમિશન કાઢીને બાકીના પૈસા મુખ્ય સાયબર ગેંગને પહોંચાડતા હતા.

જુનાગઢમાં 39 કરોડ લાખના સાયબર ફ્રોડમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપનાર બે આરોપીઓ ઝડપાયા
જુનાગઢમાં 39 કરોડ લાખના સાયબર ફ્રોડમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપનાર બે આરોપીઓ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 4:55 PM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી 39 કરોડ 53 લાખ રૂપિયાની સાયબર છેતરપિંડીના મામલામાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપનારા બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓના નામ કેયુર દેકીવાડીયા અને સમીર વૈષ્ણાણી છે.

પોલીસે જણાવ્યું કે કેયુર દેકીવાડીયા અગાઉના એક સાયબર ફ્રોડ કેસમાં જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં છે. ત્યારે બીજા એક મોટા સાયબર ફ્રોડ કેસમાં તેની સંડોવણી સામે આવતા જિલ્લા કોર્ટની વિશેષ પરવાનગીથી જેલમાંથી તેની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તેની પૂછપરછ દરમિયાન સમીર વૈષ્ણાણીની સંડોવણી બહાર આવી, જેને પોલીસે પકડી પાડ્યો છે.

જુનાગઢમાં 39 કરોડ લાખના સાયબર ફ્રોડમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપનાર બે આરોપીઓ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયાનું નિવેદન:

વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયાએ જણાવ્યું કે, આરોપીઓ લોકો સાથે ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરીને તેમના બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી લેતા હતા. છેતરપિંડીની રકમ વિવિધ 18 બેંક ખાતાઓમાં જમા થતી હતી. સમીર વૈષ્ણાણી અન્ય લોકોના બેંક ખાતાની વિગતો કેયુરને પહોંચાડતો હતો.

મુખ્ય વિગતો:

  • દેશના વિવિધ રાજ્યોના 66 લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી
  • પૈસા 16 વિવિધ ખાતાઓમાં જમા કરાવવામાં આવ્યા
  • કુલ છેતરપિંડીની રકમ: 39 કરોડ 53 લાખ રૂપિયા

આરોપીઓ છેતરપિંડીની રકમમાંથી પોતાનું કમિશન કાઢીને બાકીના પૈસા મુખ્ય સાયબર ગેંગને પહોંચાડતા હતા. પોલીસ તપાસમાં હજુ બે અન્ય આરોપીઓની સંડોવણી સામે આવી છે, જેમને પકડવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

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TAGGED:

TWO PEOPLE ARRESTED
JUNAGADH
ALLEGEDLY RENTING OUT MULE ACCOUNTS
TWO PEOPLE ARRESTED IN JUNAGADH
39 CRORE CYBER FRAUD

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