અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી 13 કરોડના હાઇડ્રોપોનિક ગાંજા સાથે બેંગકોકથી આવેલા બે મુસાફરોની ધરપકડ
કસ્ટમ્સની AIU ટીમે પ્રોફાઇલિંગના આધારે હાથ ધરી કાર્યવાહી, ટ્રોલી બેગમાંથી વેક્યૂમ સીલ કરેલા 14 પેકેટ મળી આવ્યા
Published : November 1, 2026 at 8:52 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગની એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)એ મોટી કાર્યવાહી કરીને ₹13 કરોડની કિંમતનો 13.012 કિલોગ્રામ હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો જપ્ત કર્યો છે. બેંગકોકથી અમદાવાદ આવેલા બે મુસાફરો પાસેથી આ જથ્થો મળી આવ્યો હતો. બંને મુસાફરોની નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) અધિનિયમ, 1985 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે હાથ ધરાઈ તપાસ
અમદાવાદ કસ્ટમ્સ દ્વારા 1 નવેમ્બર, 2026ના રોજ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. બેંગકોકથી થાઈ એરવેઝની ફ્લાઇટ TG-343 મારફતે અમદાવાદ આવેલા બે મુસાફરોને પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે તપાસ માટે અટકાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમના ચેક-ઇન બેગેજનું એક્સ-રે સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શંકાસ્પદ તસવીરો જોવા મળતાં અધિકારીઓએ બેગની વિગતવાર તપાસ હાથ ધરી હતી.
ટ્રોલી બેગમાંથી 14 વેક્યૂમ સીલ પેકેટ મળી આવ્યા
તપાસ દરમિયાન બંને મુસાફરોની ટ્રોલી બેગમાંથી પારદર્શક પોલિથીન પેકેટમાં છુપાવેલા હાઇડ્રોપોનિક ગાંજાના 14 વેક્યૂમ સીલ પેકેટ મળી આવ્યા હતા. જપ્ત કરાયેલા પદાર્થની પ્રાથમિક તપાસમાં ગાંજો હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી. સમગ્ર જથ્થાનું વજન 13.012 કિલોગ્રામ નોંધાયું હતું, જેની અંદાજિત કિંમત ₹13 કરોડ આંકવામાં આવી છે.
NDPS એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી, વધુ તપાસ શરૂ
કસ્ટમ્સ વિભાગે જપ્ત કરાયેલા નશીલા પદાર્થને NDPS અધિનિયમ, 1985 હેઠળ કબજે કર્યો છે અને બંને મુસાફરોની ધરપકડ કરી છે. આટલી મોટી કિંમતનો હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો બેંગકોકથી અમદાવાદ લાવવાના મામલે હવે કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેની પાછળ અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ કે નેટવર્ક સંકળાયેલું છે કે કેમ તે સહિતની વિગતો તપાસમાં સામે આવી શકે છે.
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