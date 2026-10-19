બોગસ રેલવે માસિક પાસ સાથે વેરાવળ જબલપુર ટ્રેનમાં બે પ્રવાસી ઝડપાયા, રેકેટ ગોંડલ સુધી લંબાયું
પોલીસે બંને સામે ફરીયાદ નોંધી તેમને નકલી પાસ ઉપલબ્ધ કરાવનારની અટકાયત કરી છે
Published : October 19, 2026 at 9:16 PM IST
જુનાગઢ: વેરાવળથી જબલપુર વચ્ચે ચાલતી એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં બે મુસાફરોને બનાવટી સિઝન ટિકિટ સાથે રેલવેમાં ટીસી તરીકે ફરજ બજાવતા રાજન સિંહ દ્વારા પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. ટ્રેન ચેકિંગ દરમિયાન બે મુસાફરો પોતાના મોબાઈલમાં સીઝન ટિકિટ લઈને પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા જેના પર શંકા જતા ટી.સી એ તેની કાયદેસર તપાસ કરતા આ બંને સિઝન ટિકિટ બનાવટી અને ખોટી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે મુસાફરી કરતા બે મુસાફરો સામે સુરેન્દ્રનગરમાં ફરીયાદ નોંધાવી હતી અને આ લોકોને નકલી પાસ ઉપલબ્ધ કરાવનાર મનમોહન સિંહ કનોજીયાની ગોંડલથી અટકાયત કરી છે.
વેરાવળ જબલપુર ટ્રેનમાં નકલી સિઝન પાસ
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, વેરાવળ જબલપુર ટ્રેન નંબર 11463 માં બે મુસાફર માસિક પાસ પર પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા. આ સમયે ટ્રેનમાં ટિકિટ ચેકર તરીકેની ફરજ અદા કરતા રાજન સિંહ દ્વારા વેરાવળ જબલપુર ટ્રેનના કોચ H 1 અને S 1 ના કોરીડોરમાં બે પ્રવાસીઓ મુસાફરી કરતા જોવા મળ્યા હતા. ટીકીટ ચેકર રાજન સિંહ દ્વારા આ બંને મુસાફર પાસેથી ટિકિટ માગતા તેમણે તેના મોબાઈલમાં સીઝન પાસની ટિકિટ ટીસીને બતાવી હતી પરંતુ રાજન સિંહને તેમાં કોઈ મોટી ગડબડ છે અથવા તો આ સીઝન પાસ નકલી બનાવટી કે ખોટો છે તેવી શંકા જતા જ ચાલુ ટ્રેને બંને મુસાફર પાસે રહેલા મોબાઇલની સીઝન ટિકિટ ટેકનિકલ ટીમને ચેકિંગ અર્થે મોકલી હતી. અહીંથી માસિક પાસ ખોટો બનાવટી અને નકલી હોવાનું સાબિત થતા વેરાવળ જબલપુર ટ્રેનમાં પ્રવાસ કરી રહેલા બંને પ્રવાસીઓ સામે સુરેન્દ્રનગર આર.પી.એફ માં ભાવનગર ડિવિઝનના યાતાયાત સંચાલક અતુલ ત્રિપાઠીએ ફરિયાદ નોંધાવીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
સમગ્ર મામલામાં ગોંડલના એક ઈસમની અટકાયત
પોલીસે બોગસ માસિક સીઝન પાસ બનાવનાર ગોંડલના મનમોહનસિંહ કનોજીયાની અટકાયત કરી છે. બંને મુસાફરોની પૂછપરછ કરતા તેમાં ગોંડલના તાર જોડાયા હતા આ બંને મુસાફરોએ ગોંડલના મનમોહન સિંહ કનોજીયા પાસેથી આ ટિકિટ મેળવી હોવાની પ્રાથમિક વિગતો રેલવે વિભાગને મળી છે જેમાં સરકારના નામ લોગો અને બનાવટી સિક્કાનો ઉપયોગ કરીને નકલી સિઝન પાસ બનાવવાનુ એક કૌભાંડ ચાલતું હોવાની પણ ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનને આશંકા ઉભી થઈ છે હાલ તો આ બે પ્રવાસીઓ નકલી સિઝન ટિકિટ સાથે પકડાયા છે પરંતુ આ જ પ્રકારે પોલીસ પકડમાં રહેલા મનમોહનસિંહ કનોજીયાએ કેટલા બોગસ પાસ અને ટિકિટો મુસાફરોને આપી છે તેની તપાસ પણ હજી ચાલુ છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ કેટલાક બનાવટી પાસ પકડાઈ તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે જેને લઈને ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન દ્વારા પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
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