આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ: ‘નર્સ ન હોય તો હોસ્પિટલ પેરેલિસિસ જેવી થઈ જાય’, બે નર્સ બહેનપણીઓ 25 વર્ષથી એકસાથે હોસ્પિટલમાં ફરજ પર

Published : May 12, 2026 at 5:30 PM IST

ભાવનગર: આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ (12 મે) નિમિત્તે ETV BHARAT એ ભાવનગરની સૌથી જૂની સર ટી. હોસ્પિટલમાં 25 વર્ષથી સતત ફરજ બજાવતી બે બહેનપણી નર્સો સાથે વિશેષ મુલાકાત કરી હતી. આ બંને નર્સોએ નર્સિંગ અભ્યાસકાળથી જ સાથે અભ્યાસ કર્યો અને ત્યારબાદ સાથે જ નોકરી પણ શરૂ કરી. તેમના સેવાકાળ દરમિયાન કોરોના અને સ્વાઈન ફ્લૂ જેવી મહામારીઓ પણ આવી ગઈ.

હેમાબેન જોશીની સફર

ભાવનગરની સર ટી. હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતાં હેમાબેન જોશી અને ગીતાબેન કવાડ બંને નર્સિંગ અભ્યાસકાળથી બહેનપણી છે. બંનેને નોકરી મળ્યા પછી સર ટી. હોસ્પિટલમાં સાથે જ કામ કરવાની તક મળી.

હેમાબેને જણાવ્યું કે, "મને 2000ની જુલાઈ મહિનાની 29 તારીખે ઓર્ડર આવ્યો હતો. બોટાદ પાસે પાળીયાદમાં પોસ્ટિંગ હતું. ઓર્ડર 10:30 વાગ્યે આવ્યો અને હું 12 વાગ્યે જ હાજર થઈ ગઈ હતી. તે શનિવાર હતો. સુપરિન્ટેન્ડન્ટને મળીને સોમવારથી જોડાઈ. તે વખતે મારી દીકરી દોઢ વર્ષની હતી. પછી દોઢ વર્ષે ભાવનગર શિફ્ટ થઈ ગઈ."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ભાવનગરમાં મારી નોકરીને 24 વર્ષ અને ચાર મહિના પૂરા થયા છે. પહેલાં 13 વર્ષ ગાયનેક વોર્ડમાં, પછી કેઝ્યુઆલ્ટીમાં અને છેલ્લા છ વર્ષથી ઈમરજન્સી વોર્ડમાં છું. મારી નીચે કેદી વોર્ડ પણ છે."

હેમાબેન સામાજિક કાર્ય પણ સક્રિયપણે કરે છે. ભાવનગરના 10 કિમી વિસ્તારમાં કોઈ ભિક્ષુક, માનસિક રોગી, નાના બાળકો કે અન્ય નિરાધાર વ્યક્તિ મળે તો તેમને સંસ્થાઓમાં મોકલી આપે છે. "

15 દિવસ પહેલાં જ ST બસ સ્ટેન્ડ પાસેથી 20 વર્ષની એક છોકરીને સાવરકુંડલાની હાથસણી સંસ્થામાં મોકલી. કોરોના સમયમાં એક જ દિવસે પાંચ લોકોને મોકલ્યા હતા," તેમણે જણાવ્યું.

ગીતાબેન કવાડ : શ્વાસ સાથે પરમાર્થ

ગીતાબેન કવાડે કહ્યું, "અમે માનવસેવા માટે જ આ ક્ષેત્રમાં આવ્યાં છીએ. શ્વાસ સાથે પરમાર્થની ભાવના મળે, પગાર પણ મળે અને લોકોનું દુઃખ દૂર કરી શકીએ એટલે આ વ્યવસાય પસંદ કર્યો."

તેમણે જણાવ્યું કે, "મને 2000માં તળાજામાં ઓર્ડર આવ્યો. ત્યાં ત્રણ વર્ષ CHCમાં કામ કર્યું. પછી ભાવનગર સર ટી. હોસ્પિટલમાં આઠ વર્ષ મેલ ઓર્થો વોર્ડમાં અને દસ વર્ષ ડાયાલિસિસ વિભાગમાં કામ કર્યું. હાલમાં SIC વિભાગમાં છું."

કોરોના કાળ વિશે વાત કરતાં ગીતાબેને કહ્યું, "કોરોનામાં મને ઇન્ચાર્જ તરીકે કામ કરવાની તક મળી. અત્યારે વિચાર કરું તો ડર લાગે, પણ ત્યારે દર્દીને સાચવવાની જવાબદારી હતી એટલે ડર નહોતો. લોકો સ્વસ્થ થઈને ઘરે જતા ત્યારે અમને ખૂબ આનંદ થતો. કેટલાક કહેતા કે 'બેન મોઢું બતાવો, પગે લાગવું છે'."

ડોક્ટર હોસ્પિટલનું મગજ છે તો નર્સ તેની કરોડરજ્જુ: સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ

સર ટી. હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડો. સુરેશકુમાર ખીમાણીએ કહ્યું, "હાલમાં અમારી પાસે પૂરતો નર્સિંગ સ્ટાફ છે. તાજેતરમાં ત્રણ નર્સ અને સાત આસિસ્ટન્ટની ભરતી કરવામાં આવી છે. હેડ નર્સની ભરતીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. અમારી પાસે 650 સ્ટાફ નર્સ છે અને વધુ ભરતી માટે સરકાર સાથે વાતચીત ચાલુ છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે, "ડોક્ટર હોસ્પિટલનું મગજ છે તો નર્સ તેની કરોડરજ્જુ છે. જો નર્સિંગ સ્ટાફ ન હોય તો હોસ્પિટલ પેરેલિસિસ જેવી સ્થિતિમાં આવી જાય છે."

